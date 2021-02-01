Российский шахматист Андрей Есипенко — об успехе в матче с чемпионом мира на турнире в Вейк-ан-Зее, проблеме читерства и сериале «Ход королевы»

Удачное выступление 18-летнего шахматиста Андрея Есипенко на супертурнире в Вейк-ан-Зее — одно из главных спортивных событий прошедшей недели. Уроженец Ростовской области не только занял третье место на дебютном супертурнире, но и обыграл белыми чемпиона мира Магнуса Карлсена. Это большое событие в шахматном мире. Магнус практически совершенен в классике: до неудачи в партии с Яном-Кшиштофом Дудой в октябре 2020-го великий норвежец не проигрывал 125 матчей подряд.

В интервью «СЭ» Андрей Есипенко рассказал, как изменилась его жизнь после победы над кумиром детства, о полете из Бахрейна в пустом самолете, любви к лондонскому «Арсеналу» и отношению к сериалу «Ход королевы».

Казалось, что вот-вот я проснусь, и окажется, что я обыграл Магнуса во сне

— Третье место в Вейк-ан-Зее — это успех или есть большое разочарование, что не удалось победить?

— По тому, как складывался турнир, — можно было сыграть и лучше. Я проиграл необязательную партию Арьяну Тари. В принципе можно было действовать плотнее и получить ничью. Если бы я набрал на 0,5 очка больше, то уже играл бы тай-брейк за первое место. Но меня сгубило то, что я вышел против норвежца играть исключительно на победу. Впервые в Вейк-ан-Зее — и проиграл... При этом перед турниром я и мечтать не мог, что попаду в топ-3.

— Все-таки это был ваш дебютный супертурнир. Можно сказать, что не хватило опыта?

— Да, я не совсем понял, как надо распределять силы по дистанции. Честно, рад закончить турнир. Очень сильно устал, вымотался по полной. Никогда так не выкладывался на турнирах. Последние партии с Тари и ван Форестом чувствовал себя не в своей тарелке. Благо, что удалось собраться на последний тур с Донченко. Сейчас очень хочется добраться до дома, немного отдохнуть и вновь приступить к работе.

— По ходу турнира напрягало, что нельзя никуда выйти из гостиницы даже в выходной день?

— Поначалу да, но организаторы всегда шли навстречу. Можно было заказать список продуктов, и тебе их довольно быстро привозили. На улицу выйти, конечно, хотелось, но и погода не радовала. Постоянно шел дождь.

— Как раз на прошлой неделе митинги против антиковидных ограничений в Нидерландах переросли в беспорядки. Видели что-то своими глазами?

— Нет, я читал об этом. В Вейк-ан-Зее все было очень спокойно. Я смотрел на людей из окон отеля и вообще не ощутил, что в стране напряженная ситуация.

Андрей Есипенко. Фото Instagram

— В разговоре с Сергеем Шиповым вы говорили, что до сих пор не можете поверить в победу над Карлсеном? Что-то изменилось?

— Я не мог осознать, что эта победа произошла наяву. Казалось, что вот-вот я проснусь, и окажется, что я обыграл Магнуса во сне. Боялся этого. Но постепенно пришел в себя.

— После этой победы почувствовали дополнительное давление?

— Да, журналисты стали очень интересоваться моей персоной. Но я осознаю, что это всего лишь одна победа. Если бы я выиграл у Магнуса матч на первенство мира, то да. Можно было бы какое-то время почивать на лаврах. Сейчас же... Возможно, это просто был не его день, звезды так сошлись. Это важная победа для меня, но от нее надо абстрагироваться и еще больше работать. У меня рейтинг уже 2700, надо держать свой уровень.

Плотно изучал партии Карпова и Каспарова

— Вы говорили, что Магнус ваш кумир. Чей стиль вам еще нравится?

— Мне кажется, что Каруана заслуженно сейчас второй номер после Магнуса. Он тоже феномен. Видно, как американец выкладывается в каждой партии, при этом в конце турнира он очень свежий. По нему не скажешь, что он как-то невероятно физически развит, при этом выдерживает колоссальное напряжение и всегда хорош в концовках. У него очень крепкие нервы. Магнус феноменален тем, что в такое время, когда все выучили его дебюты, досконально знают его стиль, он продолжает побеждать на всех уровнях. Харизма сумасшедшая. Для меня он гений.

— Магнус мог бы обыграть компьютер или это нереально?

— Мне кажется, что реально. Например, староиндийскую защиту компьютер играет хуже, чем топ-игроки. Показывает, что у белых серьезный перевес и ситуация чуть ли не выигрышная, на деле же все гораздо сложнее. «Железо» зачастую недооценивает позиции черных. Так что у Магнуса, в хорошей форме, есть шансы побороться. Может быть, не выиграть, но побороться точно.



— А из шахматистов прошлого чьи-то партии разучивали?

— С детства мне в душу запали избранные партии Карпова. Можно сказать, что это была моя первая книга о шахматах. Прочитал ее в семь лет. Очень люблю и восхищаюсь игрой Анатолия Евгеньевича. Затем плотно изучал стиль Гарри Каспарова. Великий шахматист. Пожалуй, выделю этих двух гроссмейстеров.

— Есть какой план на этот год? Сыграть еще в каком-то супертурнире? Подняться в рейтинге?

— По участию в супертурнирах рано загадывать. Еще большой вопрос, состоятся они или нет. Про рейтинг вообще стараюсь не думать. Просто хочу показывать интересную, качественную игру. А если я буду хорошо играть, то и позиция в рейтинге повысится.

Сюжет и драматургия сериала «Ход королевы» не впечатлили

— Успели посмотреть первый сезон сериал «Ход королевы»?

— Да, сразу же. Одним из первых в России.

— Какие впечатления?

— Честно, я не встречал ни одного человека, кому бы ни зашел этот сериал. Все в восторге. А вот мне понравилась только шахматная часть. А сюжетная линия... В принципе смотрел много более интересных сериалов по драматургии. Но тут на вкус и цвет...

— Чувствуется, что Каспаров был шахматным консультантом сериала?

— Реально ощущалось, что спортивной составляющей занимался профессионал. Очень круто. Понятно, что были и недочеты, которые видны гроссмейстеру. Герои неправдоподобно сидят за доской и делают ходы, не так нажимают на часы, играют слишком быстро в классику. Но по-другому и нельзя динамично показать наш вид спорта. Поверьте, это лучший сериал или фильм про шахматы. Другие картины совсем не впечатляли именно в плане игры. Например, в «Жертвуя пешкой» партии Бориса Спасского и Бобби Фишера были показаны совсем на детском уровне.

— Главная героиня порой выпивала алкоголь перед игрой. Бывает ли что-то подобное у профессионалов?

— Игроки с рейтингом 2600 зачастую злоупотребляют спиртным. Но на высочайшем уровне это невозможно. Там любая расслабленность тут же приведет к поражению.

Онлайн-шахматы не вызывают у меня никакого восторга

— В эпоху онлайн-шахмат насколько актуальна тема читерства?

— Очень актуальна. Какие только способы не находят. На читерстве уже поймали очень много шахматистов. В какой-то момент просто перестаешь доверять оппонентам по онлайн-игре. Конечно, игрокам, входящим в топ-10, такое не нужно даже близко. А вот ребята из второго эшелона, видимо, из-за тяжелого финансового положения начинают обманывать. Поэтому онлайн-шахматы не вызывают у меня восторга.

— А как относитесь к быстрым шахматам?

— Сейчас у меня небольшой скос в пользу классики. Уделяю ей гораздо больше времени, и появляется результат. В быстрых же шахматах важнее не глубина, а быстрое мышление. Хотя пару лет назад было все наоборот — у меня отлично получалось в рапид и блиц, но были проблемы с классикой. Сейчас, видно, переходный возраст.

— В декабре 2017-го вы обыграли Сергея Карякина на чемпионате мира по рапиду.

— Да, такую партию тяжело забыть. Это была очень красивая победа. Все очень неплохо сложилось на доске. Возможно, это сильнейшая моя партия в быстрые шахматы.

— С кем дружите из ребят в шахматном мире?

— С Кириллом Алексеенко. Мы работаем вместе, дружим много лет. Думаю, что с тех пор, как мы начали вместе заниматься, пошел большой подъем для нас обоих. Например, Кирилл даже отобрался на турнир претендентов, очень круто играет. И я заметно прибавил в рейтинге. Хорошее сотрудничество.

— Вы упомянули турнир претендентов-2020, который не был доигран в Екатеринбурге из-за пандемии. Есть мнение, что результаты первого круга надо отменить и сыграть его заново. Согласны?

— Сложная ситуация, в которой у каждого игрока будет свое мнение. Например, Ян Непомнящий лидирует в турнире. Для него это, возможно, лучший шанс в карьере отобраться на матч за первенство мира. А его прекрасные результаты обнулят. То же самое касается и Максима Вашье-Лаграва. А вот Кириллу Алексеенко было бы хорошо начать турнир заново. Но на мой взгляд, странно не учитывать первый круг.

— Кто ваш тренер?

— Сейчас я занимаюсь с Юрием Дохояном и с Александром Мотылевым. На протяжение турнира они мне очень помогли. Спасибо Федерации шахмат России, которая предоставила мне этих специалистов. И, конечно, огромная благодарность шахматному центру «Сириус», который помогает талантливым ребятам. В центре работает много квалифицированных тренеров, в том числе 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Также многие годы я работал с Дмитрием Кряквиным (детский тренер Есипенко. — Прим. «СЭ»).

— А ваши родители играют в шахматы?

— Мама, кажется, совсем не умеет играть. Папа на уровне первого разряда. Так что со мной он ездит скорее для моральной поддержки.

— Вы объездили почти весь мир. Самое экзотическое место, где удалось побывать?

— Сложно сказать. Пожалуй, назову Бахрейн, где с нами произошла забавная ситуация. Мы с папой как раз летели из Саудовской Аравии, где я обыграл Карякина, и во время пересадки в Бахрейне надолго задержали рейс. Все пассажиры поехали ожидать самолет в гостиницу, а мы из-за незнания английского остались в аэропорту. Проходит совсем немного времени, и неожиданно объявляется посадка на рейс до Москвы. В итоге из Бахрейна в Москву мы летели вдвоем на огромном самолете. Почти как на частном.

— После этого не появилось стимула хорошо выучить английский?

— До сих пор не могу сказать, что знаю его на суперуровне. В Вейк-ан-Зее постоянно приходилось давать интервью на английском, и в какой-то момент я очень устал от этого. Очень хотелось поговорить по-русски.

Не пропускаю ни одной игры «Арсенала»

— На аккаунтах в мессенджерах у вас установлена эмблема футбольного «Арсенала». Все началось с выступление за лондонцев Андрея Аршавина?

— Видимо, да. Тогда я увлекся игрой клуба и с каждым годом стал болеть все больше и больше. Сейчас я подписан на новостные ленты, связанные с «Арсеналом», слежу за всеми трансферными слухами, не пропускаю ни одного матча. Очень хорошо знаю историю клуба.

— Этот сезон больше разочаровывает?

— В последнее время результаты начали выправляться. В АПЛ не проигрываем семь матчей подряд. Думаю, что есть шансы попасть на топ-4. Я оптимист.

— Хотя еще совсем недавно многие фанаты клуба требовали отставки Микеля Артеты...

— Честно, я всегда верил в испанского тренера. Хочется, чтобы будущее клуба было связано с ним. Он молодой, о нем хорошие отзывы игроков, руководства. Плюс у «Арсенала» очень молодая и талантливая команда: Мартинелли, Сака, Смит-Роу, Тирни... Если парни будут прогрессировать, то у лондонцев очень светлое будущее.

— Бывали на домашнем стадионе «Арсенала»?

— Был на матче АПЛ с «Борнмутом». «Арсенал» выиграл, единственный гол забил Давид Луис. Хотя игра была очень скучной, но воспоминания позитивные. У меня был старый телефон, где было пять тысяч снимков. На новый телефон я перенес только фотографии с «Эмирэйтс», чтобы иногда вспоминать ту поездку.

— А сами играете в футбол?

— Я люблю играть, но у меня не особо получается. Лучше всего смотрюсь в воротах. А когда выхожу в поле, то быстро выдыхаюсь. Делаю один-два рывка, а потом полчаса могу ходить по полю.

— Получается совмещать шахматы с учебой?

— Я учусь в Ростовском финансово-экономическом университете. У меня факультет компьютерных технологий. Конечно, тяжело совмещать учебу с шахматами, но преподаватели часто идут навстречу. За что им большое спасибо.

— Интересно было бы когда-нибудь попробовать себя в IT-сфере?

— Честно, я больше сконцентрирован на шахматах. С ними бы хотелось связать свою жизнь.