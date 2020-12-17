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Горячкина и Непомнящий — чемпионы России. Как завершился Суперфинал

Алексей Рыбалко
Алексей Рыбалко
Корреспондент
Сегодня, 12:25
Ян Непомнящий. Фото Марина Емельянова
Ян Непомнящий. Фото Марина Емельянова
В Центральном доме шахматиста подвели итоги года.

Вечером 16 декабря в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника завершились суперфиналы чемпионата России по шахматам. Редкое в наши дни очное соревнование продолжалось одиннадцать туров и собрало исключительно сильный состав участников. Турнир вызвал огромный интерес у соскучившихся по классическим шахматам болельщиков.

Свой высокий класс подтвердили лидеры российского рейтинг-листа Ян Непомнящий и Александра Горячкина, которые стали чемпионами России. Любопытно, что спортивный локдаун практически не повлиял на соотношение сил в российских шахматах. В двух последних очных соревнованиях в марте 2020 года Непомнящий и Горячкина выступали очень успешно и разделили первое место. (Непомнящий — в первом круге турнира претендентов ФИДЕ, а Горячкина — в последнем состоявшемся турнире женской серии Гран-при ФИДЕ).

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Яркая интрига

Суперфиналы 2020 года запомнились болельщикам яркой турнирной интригой. В мужском соревновании за первое место боролись Ян Непомнящий и Сергей Карякин; имя чемпиона страны стало известно только в конце последнего тура. Золотой и серебряный призеры не смогли пройти дистанцию без поражений, оба проиграли свои поединки с Даниилом Дубовым, который занял в итоге четвертое место, но запомнился яркой творческой игрой и высоким качеством подготовки. В личной встрече Непомнящий обыграл Карякина, и это в конечном счете определило распределение мест.

Счастлив выиграть чемпионат России! написал Ян в своем твиттере. Это было трудное соревнование для организации, и я рад, что оно состоялось. Благодарю Сергея Карякина за запоминающуюся гонку, а Даниила Дубова за очередную порцию прекрасных дебютных идей!

Не слабее завязалась интрига в женском соревновании, которое превратилось в противостояние между Александрой Горячкиной и юной Полиной Шуваловой. Полина в предыдущие годы собрала приличную коллекцию «детских» медалей, не раз становилась чемпионкой мира и Европы, а сейчас начинает взрослую карьеру. И сразу — большой успех! Для определения победителя потребовался тай-брейк — аналог дополнительного времени в футболе, в котором победу одержала более опытная Горячкина. Из-за тай-брейка организаторы были вынуждены на час перенести церемонию награждения, но собравшиеся в Центральном доме шахматиста с огромным интересом наблюдали за яростным сражением претенденток на главный титул в российских шахматах.

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Гибкий вид спорта

Когда страсти немного остыли, победителей и призеров обоих суперфиналов поздравили и наградили президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и заместитель министра спорта РФ Андрей Сельский. Вместе с традиционными в наше время пожеланиями здоровья звучали слова о новых успехах российских шахматистов, который с нетерпением ждут болельщики. Согласно планам Международной шахматной федерации, в 2021 году в России должны пройти Кубки мира ФИДЕ среди мужчин и женщин.

Последним штрихом завершившегося шахматного года стало награждение членов сборной России, которые в августе 2020-го выиграли первую в истории онлайн-олимпиаду. Золотые медали из рук президента ФИДЕ получили победители, призеры и участники обоих суперфиналов: Непомнящий, Дубов, Артемьев и Есипенко - у мужчин, и Горякина, Шувалова, Костенюк и Гунина среди женщин. Самые юные гроссмейстеры в сборной, Полина Шувалова и Андрей Есипенко, первые выпускники шахматного отделения центра «Сириус», которые добились таких высоких профессиональных достижений.

Итоги непростого 2020 года подвел президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: «Шахматы показали себя гибким видом спорта, способным подстроиться под реалии сегодняшнего дня. В эпоху локдауна популярность нашей игры растет: в интернете проводятся не только турниры и мастер-классы, но даже сеансы одновременной игры.

На первой в истории онлайн-олимпиаде FIDE сборная России выиграла золотые медали, побив своеобразный рекорд: в настоящий момент наша команда является победителем олимпиады, а также чемпионом мира и Европы. Поздравляю спортсменов и болельщиков с этим достижением, желаю всем успехов, побед и, главное здоровья в наступающем году".

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