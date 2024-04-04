«Берия был бы доволен такими помощниками». Chess.com окончательно забанил Крамника

Чемпион мира играл не под своим именем в призовых турнирах платформы. Владимира Борисовича «сдал» соотечественник Матвей Гальченко.

В конце марта международный мастер Матвей Гальченко опубликовал на своем канале видео с названием «что скрывает 14-й чемпион мира по шахматам. Тайна главного «борца за справедливость». В ходе 10-минутного ролика Гальченко задался вопросом, как человек, который на своем канале пишет столько всего про честность и уважение к соперникам, уживается с обманом? Как должен наказываться человек, выдающий себя за другого в призовых турнирах на серьезные деньги? Крамник ответил международному мастеру (как он выразился ютуберу), что играл под чужим именем ради эксперимента и сбора информации по возможным читерам. В Chess.com это не оценили, отстранив Владимира от выступления в призовых турнирах.

Не вижу проблемы в игре под чужим ником

Пикировки Chess.com и Владимира Крамника начались в конце прошлого года, когда 14-й чемпион мира в своем аккаунте на платформе начал публиковать странные результаты ряда шахматистов. До какого-то момента боссы платформы не обращали на это никакого внимания, но когда в конце ноября Крамник попросил Chess.com проверить аномальные показатели их главной звезды Хикару Накамуры, то его блог тут же закрыли.

Россиянин, который ранее никогда не имел аккаунтов в социальных сетях, продолжил публиковать свои мысли о читерах в Х (экс-твиттер) и завел YouTube-канал, где в том числе стримил свою игру в онлайн-турнирах на Chess.com.

Однако теперь Владимиру придется найти новое место для игры онлайн (говорят, что на российском myChess каждую среду будут призовые турниры). Вслед за баном блока, Chess.com запретил Крамнику играть в своих призовых турнирах. После жалобы Гальченко. Крамник в свойственной ему манере, детально дал ответ обеим сторонам. Сначала приведем ответ на обвинения блогера.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

«В качестве эксперимента для сбора данных и проверки методов читинга на чесскоме я действительно сыграл НЕСКОЛЬКО турниров под ником Krakozia, который выбрал из ПЯТИ предложенных мне для этой цели аккаунтов товарищами гроссмейстерами. Выбрал этот в первую очередь по причине сходства наших рейтингов и примерной силы игры на платформе. Кстати, об этом знали многие российские и зарубежные топ-игроки. Я сказал сразу, что даже если случайно заработаю приз, не собираюсь его забирать.

В тех турнирах, которые сыграл, в пятерку не попадал. Получил полезнейшую информацию, сыграв под другим ником, которую в том числе использую для построения античитинговой системы. Не вижу проблемы в игре под чужим ником, если шахматист сравним по силе с владельцем. Нередкая практика на чесскоме; если автор этого доноса об этом не знает, информирую.

Уж точно этичней, чем играть полностью инкогнито, как делали многие шахматисты. Ведь так по крайней мере соперник знает примерную силу игрока. Уж тем более, чем публиковать грязненькие доносы на своих каналах. Я сам знаю несколько случаев, но в связи с отсутствием в этом «криминала», не собираюсь называть имена, просто из этических соображений плюс чувства собственного достоинства.

Я не знаю ни как человека, ни как шахматиста ютубера Гальченко, но его грязные намеки и попытки очернить меня, сделанные с притворной улыбочкой, не вызывают желания познакомиться с ним. А вот партии посмотрю, опубликую ОБЪЕКТИВНЫЕ выводы, как дойдут руки до игроков уровня 2400 ФИДЕ. Пока занят анализом партий серьезных шахматистов».

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Крамник устал от «читерской помойки»

Отметим, что Крамник играл под ником призера суперфинала чемпионата России-2014, одного из тренеров Сергея Карякина Дениса Хисматуллина. Этого не понял даже товарищ Крамника, бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов.

«Владимир, конечно, не прав. Играть под чужим ником — обычная практика среди шахматистов, ничего в этом такого нет. Но если идет игра за призы, это недопустимо. Плюс Крамник активно ведет борьбу с нечестной игрой, много раз призывал играть только под своим настоящим именем, а тут такое. Вот уж действительно, в ходе расследования вышли на самого себя. Кстати, то, что Крамник играл под ником Хисматуллина, знали если и не все, то очень многие в шахматном мире. Мне об этом говорили три человека с месседжем: «Скажи Володе, чтобы он этого не делал».

«О Матвее Гальченко сказать что-то нематерное мне трудно, — продолжил создатель Levitov Chess. — Некоторые люди, в том числе в комментариях, считают, что я завидую его успеху или что-то в этом роде. Поверьте, это не так. Я лишен чувства зависти. Это дар, который я очень ценю. Кстати, часто недооцениваю это чувство в других людях и страдаю от их поступков. Гальченко — типичный Хлестаков. Сегодня он про меня какие-то мерзости скажет, завтра про Крамника, послезавтра про Господа Бога. Он ежедневно превращает шахматы в какой-то мутный поток бреда, хвастаясь непонятно чем: какими-то мифическими достижениями, уроками или чем-то еще. Прет вперед как паровоз, не сильно заботясь, что происходит вокруг него».

Крамник, говоря про Гальченко, заявил, что «Берия был бы доволен такими помощниками». Также досталось и непосредственно платформе.

«Ответил Chess.com (на решение о запрете играть призовые турниры), что для меня честь, что платформа с «такой низкой социальной ответственностью» и этическими нормами боится моих действий, и что буду продолжать выявлять и публиковать их «подвиги». В частности, в сфере прочитинга там. Честно, я потерял интерес играть в этой читерской помойке. Так что теперь у меня будет побольше времени на разоблачение платформы в их «борьбе» с читерами». А нарушил их правила, чтобы получить важную информацию о методах и концепции читерства на платформе, раз они сами не хотят ничего делать. Никого не обманул, денег не заработал, не жалею. Если бы они имели другую бизнес-стратегию в плане читерства, не стал бы этого делать».