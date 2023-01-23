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Сегодня, 21:15

Карякин, Грищук или двукратная чемпионка мира по блицу. Кто выиграет «Шахматные звезды»-2023?

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Сергей Карякин.
Фото «СЭ»
В прошлом году победа осталась за Владиславом Артемьевым, который будет играть в Москве после удачного выступления на ЧМ-2022 в Казахстане.

Международный турнир «Шахматные звезды», который второй год проводится в московском «Vegas City Hall», приобрел новых топовых участников, а также увеличил и без того внушительный призовой фонд. За 15 миллионов рублей поборются такие выдающиеся игроки, как Сергей Карякин, Александр Грищук, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Владислав Артемьев, Санан Сигюров (все — Россия), Бибисара Асаубаева (Казахстан), Теймур Раджабов (Азербайджан), Франсиско Вальехо (Испания) и Раунаку Садвани (Индия). Соревнования пройдут по рапиду (24-26 января) и блицу (28 и 30 января). Параллельно со взрослым турниром второй год подряд состоятся и детские соревнования.

 
Владислав Артемьев и&nbsp;Сергей Карякин во&nbsp;время сеанса одновременной игры. Карякин выигрывает турнир по блицу, Артемьев — триумфатор. Как завершился международный турнир «Шахматные звезды-2022»

Успешный опыт

Впервые турнир «Шахматные звезды» проходил минувшей осенью (30 сентября — 5 октября). Его победителем стал 24-летний россиянин Владислав Артемьев. Сначала он стал первым в соревнованиях по быстрым шахматам, а затем вторым в блице. Второе место в общем зачете занял Сергей Карякин (пятое место в рапиде, первое — в блице), замкнул тройку представитель Азербайджана Теймур Раджабов (второе и пятое место).

Владислав Артемьев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Владислав Артемьев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Все участники отметили плотную борьбу, а также высокий уровень организации. Получили удовольствие и многочисленные зрители, которые давно не видели живые шахматы экстра-класса в столице России. Напомним, что чемпионат мира по рапиду и блицу проходил в Москве в конце 2019 года. Затем началась пандемия, а потом и ухудшились геополитические отношения.

Отметим, что в 2022 году на турнире играли также две представительницы прекрасного пола — титулованные российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Тогда они не смогли показать свою лучшую игру, во многом из-за того, что выступали в Москве сразу же после «Гран-при ФИДЕ» в Казахстане. Без отдыха. На этот раз Лагно и Горячкина, которые отлично играют в быстрые шахматы, наверняка составят конкуренцию мужчинам.

 
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То же самое можно смело сказать и про Бибисару Асаубаеву. Представительница Казахстана два года подряд выиграла чемпионат мира по блицу. И если в 2021 году ее успех в Варшаве (серебро в рапиде и золото в блице) был во многом эффектом неожиданности — никто не ждал от нее такого прорыва, — то победа в декабре 2022 года в Алма-Ате стала доказательством мужества и силы воли.

На родной земле все ждали от Бибисары только победы, но первые три дня у нее никак не шла игра в рапиде (13-е место), да и блиц поначалу не складывался. Асаубаева закончила первый день с шестью очками, прилично отставая от лидеров, но взяла себя в руки и выдала блестящую победную серию. На финише турнира она выиграла пять партий подряд. Не исключено, что и в Москве Асаубаева сможет всех удивить.

«Я играла во многих мужских турнирах Open, но этот, пожалуй, самый сильный, — отметила «СЭ» Бибисара Асаубаева. — С кем бы больше всего хотела сыграть? С Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым. Да и в целом состав очень звездный».

"Шахматные звезды". Фото Федор Успенский, "СЭ"
 
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Повторить успех?

То же самое можно сказать и про серебряного призера Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Индии Раунака Садвани. В прошлый раз 16-летний гроссмейстер занял четвертое место, в том числе обойдя 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. В этот раз один из главных талантов нового поколения готов ворваться в топ-3.

Хотя фаворитами турнира будут чемпионы мира по быстрым шахматам и блицу — Сергей Карякин и Александр Грищук. Последний пропустил «Шахматные звезды»-2022 из-за болезни (его заменил Александр Морозевич). Также стоит выделить полуфиналиста чемпионата мира-2004, обладателя Кубка мира-2019 Теймура Раджабова и прошлогоднего победителя Владислава Артемьева, который доказал свой высокий уровень на чемпионате мира-2023. В Алма-Ате он вошел в топ-10 в обеих дисциплинах.

 
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«На турнире собрался сильный состав, поэтому повторить успех будет сложно, — подчеркнул «СЭ» Владислав Артемьев. — Так что моя цель — быть в топ-3, но в идеале вновь выиграть. Многое будет зависеть от старта в быстрые шахматы, там окончательно пойму, в какой я игровой форме. После ЧМ-2023 по быстрым шахматам я занимался, так что думаю, все будет хорошо. С кем бы больше всего хотел сыграть в этот раз? С Бибисарой Асаубаевой. С ней еще никогда не играл.

Отличной особенностью турнира станет тот факт, что юные шахматисты, которые только начинают свой путь в больших шахматах, окажутся рядом со звездами шахмат первой величины. Это придаст турниру атмосферу большого шахматного фестиваля. Отметим, что среди сотни счастливчиков, прошедших три квалификационных отбора, определятся 24 победителя в четырех возрастных группах. Также у ребят будет возможность побывать на мастер-классах и сеансах одновременной игры с участием гроссмейстеров 29 января.

Александр Грищук. Фото Владимир Барский
Александр Грищук.
Владимир Барский

Вход на турнир бесплатный. Для этого нужно только зарегистрироваться по ссылке. Также зрители смогут следить за ходом турнира онлайн — в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

Отметим, что комментаторами взрослых турниров выступят тренер претендента на звание чемпиона мира Яна Непомнящего Владимир Поткин и один из главных популяризаторов игры в России Сергей Шипов.

 
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«На мой взгляд, фавориты турнира — Артемьев и Карякин, объективно у них самая набитая рука в рапид и блиц, — сказал «СЭ» Сергей Шипов. — Хотя самый титулованный игрок на турнире Александр Грищук, но в последние годы он потерял стабильность. Если он выиграет, то это будет приятный сюрприз для меня. Но я боюсь на него ставить. Так же как и на Теймура Раджабова, который не так часто играет в последнее время. Болеть же я буду за девушек. Кстати, между ними завязывается серьезная конкуренция, мини-чемпионат. Кто будет выше в этой троице — очень интересно».

Александр Грищук
Екатерина Лагно
Сергей Карякин (шахматы)
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