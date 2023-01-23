Карякин, Грищук или двукратная чемпионка мира по блицу. Кто выиграет «Шахматные звезды»-2023?

В прошлом году победа осталась за Владиславом Артемьевым, который будет играть в Москве после удачного выступления на ЧМ-2022 в Казахстане.

Международный турнир «Шахматные звезды», который второй год проводится в московском «Vegas City Hall», приобрел новых топовых участников, а также увеличил и без того внушительный призовой фонд. За 15 миллионов рублей поборются такие выдающиеся игроки, как Сергей Карякин, Александр Грищук, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Владислав Артемьев, Санан Сигюров (все — Россия), Бибисара Асаубаева (Казахстан), Теймур Раджабов (Азербайджан), Франсиско Вальехо (Испания) и Раунаку Садвани (Индия). Соревнования пройдут по рапиду (24-26 января) и блицу (28 и 30 января). Параллельно со взрослым турниром второй год подряд состоятся и детские соревнования.

Успешный опыт

Впервые турнир «Шахматные звезды» проходил минувшей осенью (30 сентября — 5 октября). Его победителем стал 24-летний россиянин Владислав Артемьев. Сначала он стал первым в соревнованиях по быстрым шахматам, а затем вторым в блице. Второе место в общем зачете занял Сергей Карякин (пятое место в рапиде, первое — в блице), замкнул тройку представитель Азербайджана Теймур Раджабов (второе и пятое место).

Владислав Артемьев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Все участники отметили плотную борьбу, а также высокий уровень организации. Получили удовольствие и многочисленные зрители, которые давно не видели живые шахматы экстра-класса в столице России. Напомним, что чемпионат мира по рапиду и блицу проходил в Москве в конце 2019 года. Затем началась пандемия, а потом и ухудшились геополитические отношения.

Отметим, что в 2022 году на турнире играли также две представительницы прекрасного пола — титулованные российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Тогда они не смогли показать свою лучшую игру, во многом из-за того, что выступали в Москве сразу же после «Гран-при ФИДЕ» в Казахстане. Без отдыха. На этот раз Лагно и Горячкина, которые отлично играют в быстрые шахматы, наверняка составят конкуренцию мужчинам.

То же самое можно смело сказать и про Бибисару Асаубаеву. Представительница Казахстана два года подряд выиграла чемпионат мира по блицу. И если в 2021 году ее успех в Варшаве (серебро в рапиде и золото в блице) был во многом эффектом неожиданности — никто не ждал от нее такого прорыва, — то победа в декабре 2022 года в Алма-Ате стала доказательством мужества и силы воли.

На родной земле все ждали от Бибисары только победы, но первые три дня у нее никак не шла игра в рапиде (13-е место), да и блиц поначалу не складывался. Асаубаева закончила первый день с шестью очками, прилично отставая от лидеров, но взяла себя в руки и выдала блестящую победную серию. На финише турнира она выиграла пять партий подряд. Не исключено, что и в Москве Асаубаева сможет всех удивить.

«Я играла во многих мужских турнирах Open, но этот, пожалуй, самый сильный, — отметила «СЭ» Бибисара Асаубаева. — С кем бы больше всего хотела сыграть? С Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым. Да и в целом состав очень звездный».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Повторить успех?

То же самое можно сказать и про серебряного призера Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Индии Раунака Садвани. В прошлый раз 16-летний гроссмейстер занял четвертое место, в том числе обойдя 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. В этот раз один из главных талантов нового поколения готов ворваться в топ-3.

Хотя фаворитами турнира будут чемпионы мира по быстрым шахматам и блицу — Сергей Карякин и Александр Грищук. Последний пропустил «Шахматные звезды»-2022 из-за болезни (его заменил Александр Морозевич). Также стоит выделить полуфиналиста чемпионата мира-2004, обладателя Кубка мира-2019 Теймура Раджабова и прошлогоднего победителя Владислава Артемьева, который доказал свой высокий уровень на чемпионате мира-2023. В Алма-Ате он вошел в топ-10 в обеих дисциплинах.

«На турнире собрался сильный состав, поэтому повторить успех будет сложно, — подчеркнул «СЭ» Владислав Артемьев. — Так что моя цель — быть в топ-3, но в идеале вновь выиграть. Многое будет зависеть от старта в быстрые шахматы, там окончательно пойму, в какой я игровой форме. После ЧМ-2023 по быстрым шахматам я занимался, так что думаю, все будет хорошо. С кем бы больше всего хотел сыграть в этот раз? С Бибисарой Асаубаевой. С ней еще никогда не играл.

Отличной особенностью турнира станет тот факт, что юные шахматисты, которые только начинают свой путь в больших шахматах, окажутся рядом со звездами шахмат первой величины. Это придаст турниру атмосферу большого шахматного фестиваля. Отметим, что среди сотни счастливчиков, прошедших три квалификационных отбора, определятся 24 победителя в четырех возрастных группах. Также у ребят будет возможность побывать на мастер-классах и сеансах одновременной игры с участием гроссмейстеров 29 января.

Александр Грищук. Владимир Барский

Вход на турнир бесплатный. Для этого нужно только зарегистрироваться по ссылке . Также зрители смогут следить за ходом турнира онлайн — в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

Отметим, что комментаторами взрослых турниров выступят тренер претендента на звание чемпиона мира Яна Непомнящего Владимир Поткин и один из главных популяризаторов игры в России Сергей Шипов.