«Не доволен, что заставили переодеть футболку с цитатой Месси про дурачка». Интервью Яна Непомнящего

Сильнейший российский гроссмейстер — о подготовке к матчу на первенство мира, отказе Карлсена и дресс-коде на турнирах.

Меньше трех месяцев остается до матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лиженем. Матч на первенство мира начнется 7 апреля. Для нашего гроссмейстера это вторая попытка завоевать титул. Полтора года назад он не смог отобрать корону у Магнуса Карлсена. Однако, когда Ян второй раз добился аудиенции у шахматного короля, снова выиграв турнир претендентов, Магнус от матча отказался. Корреспондент «СЭ» встретился с Непомнящим в Москве и поговорил о подготовке к чемпионскому поединку, отказе Карлсена и футболке с цитатой Месси.

Баланс нагрузок немножко перераспределил

— До вашего второго матча на первенство мира остается три месяца. Есть ли разница в ощущениях от ожидания?

— Конечно. Первый опыт всегда самый запоминающийся и необычный. В том плане, что ко второму матчу отношусь более спокойно со всех точек зрения. Тем не менее понятно, что это важнейший старт, который у кого-то бывает раз в жизни, у кого-то не бывает вообще.

— Не потерял ли значимость второй матч?

— Нет. Это по-прежнему матч на первенство мира. Единственное, что, возможно, кого-то смутит то, что Магнус отказался защищать титул. Кого-то — меня, например. Тем не менее это его выбор. Думаю, что не должен в какой-то степени обесценивать матч, но, конечно, жаль. Магнус по рейтингу сейчас первый, Дин — второй, я — третий. Как раз второй и третий играют между собой. Хотелось бы, чтобы Магнус играл. Как знать, может, Карлсен вернется. То, что второй раз, а не первый, — здесь скорее внутреннее отношение изменилось. Но, повторюсь, событие исключительной важности.

— Изменил ли вас первый матч?

— Я приобрел колоссальный опыт. Отрицательный опыт — это тоже опыт. То, что было в Дубае, — это верхушка айсберга. Была проведена огромная работа над собой, над шахматами. Возможно, как показал турнир претендентов в Мадриде, эта работа не ушла как вода в песок. Не буду разбрасываться громкими словами, говоря, что стал другим человеком, но в шахматном и профессиональном плане многое переосмыслил.

— Говорят, что отрицательный опыт лучше положительного — от него получаешь больше. Согласны?

— Да, учиться надо всю жизнь, но иногда хочется пожинать плоды от обучения.

— Что делаете по-другому в подготовке к матчу или собираетесь делать?

— Работа примерно такая же. Разумеется, большая дебютная подготовка, физическая тоже, но баланс нагрузок я немножко перераспределил. Некие выводы из подготовки к предыдущему матчу сделал, некоторые ошибки стараюсь не повторять.

— Насколько другая подготовка, оттого что соперник по матчу другой?

— По большому счету нужно всегда хорошо сыграть самому. Понятно, что есть особенности подготовки к тому или иному шахматисту. Магнус и Дин, мягко говоря, имеют не очень похожий стиль игры. Но основная шахматная работа каждый раз похожа. То же самое, что и подготовка к обычным турнирам, только намного-намного больше. И, естественно, с прицелом на того или иного шахматиста.

— Перед предыдущим матчем вы рассказывали, что скинули 10 килограммов, но сомневались, нужно ли было это делать. В итоге как?

— Я бы на этом не заострял внимания. Там скинул, тут набрал. В новом году пока оливье не доел, невозможно же остановиться. Понятно, что физическая подготовка или, если угодно, контроль веса — это тоже немаловажно, но сейчас я не возвожу это в какой-то абсолют.

Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, «СЭ» Фото Федор Успенский, «СЭ»

Подготовка к чемпионскому матчу — это как просеивать песок в поисках золота

— После турнира претендентов вы много раз пересекались с Магнусом. Насколько обсуждаема тема его отказа между вами?

— Как ни странно, мы общались об этом только в онлайне. Он мне не сказал что-то отличное от того, что он говорил в интервью или различных подкастах. В этом плане Магнус довольно откровенен. Поэтому не могу сказать, что у него есть какая-то тайная мотивация, которой он не поделился со всем миром, но поделился со мной. Понятно, что я не обрадовался его решению. Но что поделать?

— Не кажется, что Магнус немножко подставил и вас, и Дина? Да, кто бы из вас ни победил, он будет легитимным чемпионом, но осадок останется.

— Не кажется. При желании везде можно найти двойные смыслы, второе дно. Так вышло, что он не готов защищать титул. О'кей. На этот случай есть правила. Будет играть другой шахматист вместо него.

— Карлсен рассказывал, что у него был навязчивый страх проиграть матч на первенство мира. Нет ли у вас навязчивого страха второй раз проиграть?

— Нет. Если представить, действующему чемпиону проиграть куда менее приятно. В этом плане я в выгодном положении. Все-таки я титул не защищаю в данный момент, а за него борюсь.

— Он также говорил, что не получал удовольствия от подготовки к матчу за шахматную корону, от самого матча. Можно ли кайфовать от этого?

— Не знаю, с чем даже сравнить. Это как просеивать песок в поисках золотых самородков. Подготовка к матчу похожа. Но надо понимать, что с течение времени песка не становится меньше, а по-настоящему ценные идеи встречаются все реже. Поэтому творческая составляющая при подготовке очень редко радует. Тут нужно принять правила игры, что необходимо провести некий объем черновой работы и самому игроку, и команде. Таковы современные шахматы.

— Еще непонятно, где состоится матч. Какие ожидания?

— Я тоже жду. Обычно за полгода-год уже становится известно место. Но сейчас процесс затягивается. Насколько узнал из интервью Дворковича, планировалось провести в Мексике. Надеюсь, в ближайшее время станет известно.

— Где бы вам хотелось?

— С точки зрения туриста я не особо хочу рассуждать, потому что здесь немного не тот случай. Наверное, какое-то место, где раньше играл, и играл удачно.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Если кто-то из участников чемпионатов мира заслужил выиграть, то это Месси

— Когда увидел вашу фотографию на чемпионате мира по блицу и рапиду в футболке в аргентинских цветах и с цитатой Месси («Че уставился, придурок? Иди отсюда!» в адрес игрока сборной Нидерландов Ваута Вегорста), то подумал, что это пасхалка, что вы уже договорились с Дворковичем и Дином о месте проведения.

— Это было бы слишком красиво. На самом деле это был спор, что если Аргентина выиграет, то блиц буду играть в такой забавной футболке.

— С кем спор?

— С другом.

— Не было сомнений, надевать или нет? Довольно провокационная цитата.

— Я на этот счет не задумывался. Все вольны переводить по-своему. Цитата довольно безобидная, потому что наш перевод не совсем точный. Bobo — это «дурачок». Наверное, тоже не самое приятное слово. Но, мне кажется, переводили более резко, чем оно того заслуживает. Скорее это детское оскорбление в испаноязычных странах. Если хотят обидеть, то говорят другие слова.

— Не думали, что соперник может принять на свой счет?

— Там было 20 соперников в течение двух дней. Надеюсь, что никто не принял на свой счет. Почти все смотрели чемпионат мира по футболу. Сожалею, если это кого-то обидело, но надеюсь, что здоровое чувство юмора все-таки присуще людям.

— Где вы взяли эту футболку?

— Из Испании передали. Друг там как раз живет.

— В итоге вас заставили переодеться...

— Эта история раздута. Это непрофессионально с точки зрения ФИДЕ и, в частности, арбитра. Очень сильно был недоволен. Три тура, вместо того чтобы играть, я разбирался с федерацией. Потом как-то взял себя в руки. Но эта фора в три тура на дистанции в целом мне не помогла.

— Нужно ли шахматам оставаться консервативными в плане дресс-кода?

— Думаю, что в официальном дресс-коде ничего дурного нет. Но другое дело на блицтурнире, где половина партий завершаются на флажке. Понятно, что пляжные шорты и шлепанцы — это, наверное, лишнее, но какой-то разумный баланс между удобством игроков и дресс-кодом нужно соблюдать без перекосов в ту или иную сторону.

— Респекты от аргентинцев получили за футболку?

— В соцсетях всегда что-то пишут. Наверняка что-то обсуждали. Но я не настолько свободно владею испанским.

— Болели за Аргентину из-за Месси?

— Главным образом да. Мне казалось, что титул увенчает карьеру. Если кто-то из участников чемпионата мира заслужил, то это, наверное, он.

— Почему он заслужил?

— Можно породить волну споров, но он один из величайших, если не величайший в истории футболист. Не только по статистике, но и по ощущениям.

Надеюсь, что место проведения матча узнаем не за два месяца

— Чемпионат мира по футболу проходил в необычные сроки, сделав сезон уникальным. В том числе пришлось прерывать национальные чемпионаты. Матч за шахматную корону тоже сейчас будет проходить в непривычное время — не в конце осени, а в середине весны. Насколько для вас это необычно?

— Не скажу, что матчи на первенство мира для меня обычны. Это будет только второй. Но в целом в этом плане шахматы сложно сравнить с другими видами спорта. Нет прямой зависимости от времени года, от температуры на улице, от качества газона. Конечно, хочется некоторого единообразия. Я так понимаю, что из-за пандемии цикл сместился. Из-за этого мы немножко догоняем расписание. В дальнейшем, думаю, вернемся к более классическому формату.

— Какой сейчас у вас план на три месяца?

— Сыграю турнир в Германии. Все остальное время перед турниром и после буду на сборах. Локация сборов зависит от места проведения матча.

— Если это будет западное полушарие, то заранее полетите туда?

— Наверное, это разумно. Все-таки акклиматизация двойная, если не тройная.

— Три месяца — не слишком маленький срок, чтобы планировать?

— Думаю, что это ненарочно и делается не с целью, чтобы всех удивить. Очевидно, что были какие-то трудности. Была заявка, но она не подтвердилась. Наверное, главным образом из-за того, что Магнус отказался играть. Сейчас уже остается меньше чем три месяца до матча. Надеюсь, что узнаем не за два.