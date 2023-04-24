Карякин вернется в рейтинг ФИДЕ. Обладатель Кубка мира сыграет в командном чемпионате России

Внутренние российские старты по-прежнему обсчитываются, несмотря на санкции.

В мае состоится командный чемпионат России по шахматам, который традиционно проводится в Сочи. В премьер-лиге примут участие 10 команд, в том числе сборная Московской области, которую на первой доске возглавит Сергей Карякин. Титулованный гроссмейстер подтвердил «СЭ» эту информацию. Выступление на командном чемпионате России позволит Карякину вернуться в рейтинг ФИДЕ, поскольку партии будут обсчитываться, заявил нашему изданию исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев. Напомним, что обладатель Кубка мира-2015 и победитель турнира претендентов-2016 был исключен из рейтинга, так как за год не сыграл ни одной официальной партии.

Карякин и Горячкина против Грищука и Дубова

Отметим, что 32-летний Карякин сыграет за Московскую область, в которой он возглавил региональную федерацию в феврале этого года. «Я сейчас стараюсь развивать шахматы в регионе, — отметил «СЭ» Карякин. — Мы планируем выставить команды на командные чемпионаты России во всех категориях: мужчины, женщины, юноши, девушки. Я же готов сыграть за мужскую сборную в Сочи. С одной стороны, это моя обязанность. С другой, мне это, конечно, приятно».

«СЭ» узнал, что Сергею удалось собрать очень сильный состав, который вполне может рассчитывать на победу. За команду Московской области сыграют третий номер женского рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина, гроссмейстер Денис Хисматуллин (давний соратник Карякина, многолетний секундант Александра Грищука), Клементий Сычев (победитель ЦФО 2023 года). Также за Подмосковье мог выступить один из самых талантливых юниоров планеты Володар Мурзин, проживающий в Химках, но он принял предложение Новосибирска. В каждой команде будет по восемь человек. Шесть основных и двое запасных.

Конкуренцию Московской области, вероятнее всего, составит команда спортивного клуба КПРФ (Москва), за которую в том числе сыграют два топовых гроссмейстера Александр Грищук и Даниил Дубов. По традиции последних лет сильный коллектив будет и у сборной Москвы: Евгений Наер, Александр Рязанцев, Александр Мотылев...

А вот одна из лучших команд в истории турнира — «Медный всадник» из Санкт-Петербурга (в разные годы выступали Петр Свидлер, Максим Чигаев, Владимир Федосеев, Павел Понкратов, Максим Матлаков...) — в этом году не заявилась в Сочи. Всего в турнире премьер-лиги примут участие 10 команд (в прошлом году было восемь). Он продлится с 1 по 11 мая.

Фото Global Look Press

Возвращение в топ-10?

Для Карякина этот турнир также важен с точки зрения возможности вернуться в рейтинг ФИДЕ. Сергей пропал из него в марте 2023 года. В феврале 2023 года он занимался десятое место в открытом рейтинге (2747). Согласно правилам, если год не участвовать в турнирах, то выбываешь из рейтинга, а Сергей отказывается играть в международных стартах под нейтральным флагом. Также российский гроссмейстер отбывал дисквалификацию от ФИДЕ за поддержку СВО (с марта по сентябрь 2022 года).

«Для того чтобы восстановить свой рейтинг, Сергею достаточно сыграть всего одну официальную партию, — отметил «СЭ» исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. — В Сочи, я надеюсь, он это сделает. Наши внутренние турниры по-прежнему обсчитываются, несмотря на санкции. И тут стоит сказать большое спасибо президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу, кто бы его ни критиковал».

Если Карякин сильно сыграет в Сочи, то может вновь вернуться в топ-10. И для этого есть хорошие предпосылки. За последнее время Сергей сыграл в четырех представительных турнирах, победив в трех из них: «Шахматные звезды» — 2023 (в соперниках были Грищук, Раджабов, Сигюров), Кубок ГП «Регион» (Томашевский, Малахов, Инаркие) и Moscow Open-2022 (Карпов, Морозевич, Грищук). На «Шахматных звездах» — 2022 (Крамник, Вальехо, Садвани) он занял второе место, уступив только Владиславу Артемьеву.