Карякин может стать большим начальником. Его ждут в Подмосковной федерации

У российского гроссмейстера большие планы в качестве шахматного управленца.

В декабре Сергей Карякин решил побороться за пост президента Федерации шахмат России. Однако проиграл выборы действующему главе организации Андрею Филатову со счетом 7:58. Тем не менее российский гроссмейстер не отказался от своих планов стать руководителем — и теперь может возглавить Федерацию шахмат Подмосковья.

Планы

О том, что Карякин должен возглавить федерацию Московской области, первым сообщил ТАСС. По данным источника, это должно произойти в обозримом будущем. Сам гроссмейстер эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Сергей отметил, что получил очень много предложений из разных регионов.

«Что касается информации о моем назначении, то когда я баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, у меня не получилось, но потом я объявил, что возглавлю одну из региональных шахматных федераций. После этого было очень много предложений из разных регионов. Не ожидал, что их будет так много. Я пока что веду переговоры. Есть понимание, куда я буду двигаться.

Но в любом случае, важно отметить то, что возглавить какую-то федерацию — это все равно демократическая процедура, будет голосование, которое мне надо сперва выиграть, чтобы потом уже объявлять. А пока что это мои желания и ничего больше. Планы есть, я от них не отказываюсь», — сказал Карякин «СЭ».

Сергей Карякин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Выборы

В выборах на пост президента Федерации шахмат России Карякин уступил Андрею Филатову, который возглавляет организацию с 2014 года. Сам гроссмейстер после поражения заявил, что не питал больших надежд на то, что ему удастся одержать победу в голосовании.

«Я понимал, что мой соперник Андрей Филатов был фаворитом. На этот счет не было никаких иллюзий. Я баллотировался достаточно поздно, мне не хватило времени на работу с делегатами по регионам. С другой стороны, я понимал, что за 8 лет была выстроена система, которая работает хорошо. С наскоку что-то сложно было противопоставить», — заявил Карякин.

Не все понимали мотивы Сергея. Филатов, в частности, отметил, что Карякин поздно подал заявку на участие в выборах президента ФШР, и предположил, что гроссмейстер не мог определиться со своим статусом.

«Сергей немного затянул с принятием решения. Еще три недели назад он публично заявлял, что не готов идти на выборы и что «альтернативы Филатову нет». Потом — в последний день, буквально за полчаса до дедлайна — все же оформил заявку. Его кандидатуру выдвинула Федерации шахмат Чеченской Республики. Мне кажется, Сергей никак не мог определиться, кто же он — спортсмен, политик, общественный деятель или бизнесмен. Конечно, мне как руководителю федерации больше всего хотелось бы видеть его в роли спортсмена. Он вице-чемпион мира 2016 года, участник турниров претендентов, обладатель Кубка мира 2015 года, на данный момент — второй шахматист нашей страны по рейтингу», — заявил Филатов.

Сергей Карякин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Характер

Карякин — человек, у которого есть свое мнение и желание изменить мир к лучшему. Выборы — не единственный пример, когда гроссмейстер активно отстаивает свою позицию. Так, в ноябре Сергей заявил, что не будет выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, если Международная шахматная федерация (FIDE) не позволит играть под флагом России. Это был принципиальный вопрос для Карякина.

Впрочем, даже без участия в турнирах россиянину удалось подняться в мировом рейтинге за счет поражений оппонентов. Сергей также успел поездить по различным форумам и анонсировать создание своей шахматной федерации — альтернативы ФИДЕ. Очевидно, что гроссмейстер очень хочет и дальше вести активную деятельность и оказывать свое влияние на шахматы.

Подмосковная федерация — одна из самых интересных в стране. В 2019 году ее возглавил известный спортивный комментатор международный мастер по шахматам Николай Попов. В его команду вошли гроссмейстер Сергей Макарычев, а также Дмитрий Анисимов, долгие годы возглавлявший спортивное вещание телеканалов «Спорт» и «Россия». Пока не известно о новой конфигурации руководства федерации в случае прихода Карякина, но он точно способен ярко проявить себя на новой должности. Другой вопрос — как это все отразится на шахматной карьере Сергея и будет ли он вообще выступать в нейтральном статусе.