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Сегодня, 16:00

Непомнящий и Лижэнь сыграли быструю ничью. Ян мог снять почти все вопросы о победителе

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Ян Непомнящий и Дин Лижень в матче за мировую шахматную корону.
Фото Reuters
Ян Непомнящий в матче за мировую шахматную корону.
Фото Reuters
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Россиянин вновь имел преимущество в «испанке», но исключил возможные риски.

Матч за мировую шахматную корону в Астане движется к своей развязке. В 11-м туре Ян Непомнящий играл свою предпоследнюю партию белыми, но не смог выжить из нее максимум. В какой-то момент показалось, что у белых отличная позиция и «им легко играть», как выразился 15-й чемпион мира Виши Ананд. Однако Непомнящий пошел на вариант с массовыми разменами, после чего на доске возник ладейный эндшпиль с лишней пешкой у белых. Дальше продолжать игру не было смысла — на 39-м ходу соперники согласились на ничью. Россиянин по-прежнему выигрывает у Дин Лижэня с перевесом в одно очко (6 — 5). Правда, впереди у китайца две партии белыми из трех.

Ничейный размен

11-я партия продлилась чуть более полутора часов, став самой быстрой в этом матче. Во многом это произошло по инициативе Непомнящего.

На очевидный ход королевской пешкой штаб Дина не стал готовить что-то сверхъестественное, вернувшись к проверенному годами оружию — «Испанской партии» с... а7-а6. Непомнящий также выбрал популярный вариант, который неоднократно встречался у него в практике, в том числе и с Дином. Он решил избрать линию с 8. a3, на что китайский гроссмейстер отреагировал наиболее принципиальном образом. Затем Непомнящий применил ход 11. Bg5, начиная борьбу за центральное поле d5.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Непомнящий и Лижэнь сыграли две спокойные партии подряд. Все идет к победе Яна?

Продумав довольно долго (порой тратя по 15 минут на ход), Дин пошел в наступление на ферзевом фланге, которое выглядело несколько неподготовленным. План китайского гроссмейстера, как это уже несколько раз случалось в его «черных партиях» в «испанке», в итоге не был одобрен ни компьютером, ни комментаторами. Почти все эксперты склонялись к тому, что у Непомнящего был небольшой, но ощутимый перевес.

Черные потеряли шансы на выигрыш, а при точной игре белых вполне могли капитулировать.

Но Ян недооценил возможности Дина. Вместо изматывающей игры и попытке вновь загнать соперника в цейтнот он пошел в массовый размен, после которого на доске практически не осталось фигур. Стало понятно, что соглашение на ничью может последовать в любой момент.

И соперники не стали затягивать очевидное решение, отправившись на отдых.

Ян Непомнящий в матче за мировую шахматную корону.
Фото Reuters

Неясная ситуация

Впереди у Дина две партии белыми, поэтому думать о приближающейся победе россиянина еще рано. Об этом говорит и сам Непомнящий.

«Чувствую ли я, что самая сложная часть матча уже позади? Вы, наверное, шутите, — сказал Ян на пресс-конференции. — Да, действительно, осталось лишь три партии, и я должен прикладывать все усилия, чтобы завершить начатое. Но, конечно, совсем не похоже на то, что дело почти закончено. Пока ситуация неясна. Если говорить про 11-ю партию, то мы разыграли такой же дебют на турнире претендентов в Екатеринбурге, но в Астане Дин играл по-другому. Все линии черных были хороши. Не могу сказать, что я полностью удовлетворен ничьей. Но в любом случае — это приемлемый результат».

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

«Я постараюсь сделать все возможное в последних трех партиях, — заявил на пресс-конференции Лижэнь. — Во вторник у нас будет день отдыха, поэтому у меня будет больше времени, чтобы подготовить несколько дополнительных идей. На турнире претендентов в Мадриде я выиграл в последней партии (у Хикару Накамуры. — «СЭ»), поэтому в последних трех партиях в Астане может произойти все что угодно».

Во вторник, 25 апреля, у претендентов предпоследний выходной. Матч возобновится 26 апреля. «Шансы Непомнящего на победу по итогам противостояния хорошие, но предстоит очень сложная борьба. Заключительные три партии могут подарить любителям шахмат много интриги», — сказал Дворкович «СЭ».

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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