Непомнящий и Лижэнь сыграли быструю ничью. Ян мог снять почти все вопросы о победителе

Россиянин вновь имел преимущество в «испанке», но исключил возможные риски.

Матч за мировую шахматную корону в Астане движется к своей развязке. В 11-м туре Ян Непомнящий играл свою предпоследнюю партию белыми, но не смог выжить из нее максимум. В какой-то момент показалось, что у белых отличная позиция и «им легко играть», как выразился 15-й чемпион мира Виши Ананд. Однако Непомнящий пошел на вариант с массовыми разменами, после чего на доске возник ладейный эндшпиль с лишней пешкой у белых. Дальше продолжать игру не было смысла — на 39-м ходу соперники согласились на ничью. Россиянин по-прежнему выигрывает у Дин Лижэня с перевесом в одно очко (6 — 5). Правда, впереди у китайца две партии белыми из трех.

Ничейный размен

11-я партия продлилась чуть более полутора часов, став самой быстрой в этом матче. Во многом это произошло по инициативе Непомнящего.

На очевидный ход королевской пешкой штаб Дина не стал готовить что-то сверхъестественное, вернувшись к проверенному годами оружию — «Испанской партии» с... а7-а6. Непомнящий также выбрал популярный вариант, который неоднократно встречался у него в практике, в том числе и с Дином. Он решил избрать линию с 8. a3, на что китайский гроссмейстер отреагировал наиболее принципиальном образом. Затем Непомнящий применил ход 11. Bg5, начиная борьбу за центральное поле d5.

Продумав довольно долго (порой тратя по 15 минут на ход), Дин пошел в наступление на ферзевом фланге, которое выглядело несколько неподготовленным. План китайского гроссмейстера, как это уже несколько раз случалось в его «черных партиях» в «испанке», в итоге не был одобрен ни компьютером, ни комментаторами. Почти все эксперты склонялись к тому, что у Непомнящего был небольшой, но ощутимый перевес.

Черные потеряли шансы на выигрыш, а при точной игре белых вполне могли капитулировать.

Но Ян недооценил возможности Дина. Вместо изматывающей игры и попытке вновь загнать соперника в цейтнот он пошел в массовый размен, после которого на доске практически не осталось фигур. Стало понятно, что соглашение на ничью может последовать в любой момент.

И соперники не стали затягивать очевидное решение, отправившись на отдых.

Ян Непомнящий в матче за мировую шахматную корону. Фото Reuters

Неясная ситуация

Впереди у Дина две партии белыми, поэтому думать о приближающейся победе россиянина еще рано. Об этом говорит и сам Непомнящий.

«Чувствую ли я, что самая сложная часть матча уже позади? Вы, наверное, шутите, — сказал Ян на пресс-конференции. — Да, действительно, осталось лишь три партии, и я должен прикладывать все усилия, чтобы завершить начатое. Но, конечно, совсем не похоже на то, что дело почти закончено. Пока ситуация неясна. Если говорить про 11-ю партию, то мы разыграли такой же дебют на турнире претендентов в Екатеринбурге, но в Астане Дин играл по-другому. Все линии черных были хороши. Не могу сказать, что я полностью удовлетворен ничьей. Но в любом случае — это приемлемый результат».

«Я постараюсь сделать все возможное в последних трех партиях, — заявил на пресс-конференции Лижэнь. — Во вторник у нас будет день отдыха, поэтому у меня будет больше времени, чтобы подготовить несколько дополнительных идей. На турнире претендентов в Мадриде я выиграл в последней партии (у Хикару Накамуры. — «СЭ»), поэтому в последних трех партиях в Астане может произойти все что угодно».

Во вторник, 25 апреля, у претендентов предпоследний выходной. Матч возобновится 26 апреля. «Шансы Непомнящего на победу по итогам противостояния хорошие, но предстоит очень сложная борьба. Заключительные три партии могут подарить любителям шахмат много интриги», — сказал Дворкович «СЭ».