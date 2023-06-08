Карлсен проваливает домашний турнир. Магнус больше не доминирует в шахматной элите?

Norway Chess-2023 уже стал турниром имени Фабиано Каруана. Он главный фаворит приближающегося Кубка мира.

Престижный турнир Norway Chess, который традиционно проходит в Ставангере, всегда собирает представительный состав участников. Этот год не стал исключением. Лишь норвежец Арьян Тари не входит в топ-20 мирового рейтинга, а возглавляет список, как и мировой рейтинг-лист, Магнус Карлсен. Далее следуют любимчик 16-го чемпиона мира Алиреза Фируджа, Хикару Накамура, Аниш Гири и Фабиано Каруана, который до этого выиграл первый этап Grand Chess Tour-2023 в Бухаресте. Напомним, что в столице Румынии 30-летний американец в том числе обошел чемпиона и вице-чемпиона мира Дин Лижэня и Яна Непомнящего (с китайцем сыграл вничью, россиянина обыграл).

Седьмой из десяти

После этого Каруана принял решение пропустить второй этап Grand Chess Tour в Варшаве по рапиду и блицу, зато в Польше играл Магнус Карлсен. И сделал это не очень успешно. В быстрых шахматах норвежец впервые сумел победить только в седьмом туре, переиграв румына Богдана-Даньела Дяка. Следом Карлсен выиграл у украинца Кирилла Шевченко, который также представляет Румынию, но догнать лидеров уже не сумел. Только пятое место действующего чемпиона мира по рапиду, позади Яна-Кшиштофа Дуды, Левона Ароняна, Уэсли Со и Максима Вашье-Лаграва. Зато Магнус реабилитировался в блиц, опередив ближайших преследователей — Со и Шеченко — на полтора очка.

Казалось, что Магнус отправился с отличным настроением в родной Ставангер, который он выигрывал последние четыре года подряд. Но для Карлсена все не задалось с самого начала. В блиц-турнире, по итогам которого определялась жеребьевка классического турнира, он набрал всего 4,5 очка из 9. Первым стал Нодирбек Абдусатторов (6 очков), но это ему не сильно помогло. В Норвегии представитель Узбекистана откровенно провалился. За два тура до конца он идет на девятом месте из десяти (проиграл классические партии Фирудже, Шахрияру Мамедьярову и Каруане), опережая только Тари.

Магнус расположился ненамного выше. В первом туре Карлсен уступил Каруане. Норвежец все чаще играет французскую защиту, и, очевидно, неспроста, но Фабиано оказался отлично готов, получив комфортную позицию. Вскоре шахматисты перешли в эндшпиль, который долго не продлился — Фабиано выиграл в основное время.

В Армагеддоне (после ничьей в классике) ему удалось дожать Со, Накамуру, Гукеша, Гири, Тари и Фируджу, но без побед в основное время очень трудно рассчитывать на общий успех. За выигранную партию в классике дают три очка, за победу в Армагеддоне — 1,5 (проигравший получает очко).

После семи туров 16-й чемпион мира только седьмой, с отставанием в 5,5 очка от лидера Каруаны. Да, он еще может финишировать в топ-3, но верится в это с трудом. В живом рейтинге Магнус уже потерял 15 очков. А вот Каруана уже прибавил 13,6 пункта рейтинга и сейчас располагается на второй строчке. Да, отставание от норвежца по-прежнему приличное, но зато какую игру показывает Фабиано! Прямо сейчас он выглядит главным фаворитом приближающего Кубка мира, который в этом году пройдет в Баку с 30 июля по 4 августа.

Фабиано Каруана. Фото Getty Images

Комплименты молодому трио

Помимо Магнуса вице-чемпион мира 2018 года в блестящем стиле в основное время разделался с Тари (выловил хозяина турнира на дебютный вариант), Абдусатторовым (получив «микроплюс» по дебюту и безжалостно дожал в эндшпиле) и Фируджу. В партии с иранцем он показал, что во французской защите он может выиграть любым цветом.

Алиреза после такого поражения так и не пришел в себя. После яркого начала он идет только на шестом месте, на пол-очка опережая Карлсена. Кстати, Магнус до сих пор называет его главным талантом поколения. «Алиреза по-прежнему лучший из этой тройки (Абдусатторов и Гукшее), — заявил норвежец. — У Абдусатторова наиболее подходящий склад ума и сильные спортивные качества, Гукеш самый молодой, что тоже является преимуществом, возможно, он имеет больший потенциал в классике, чем Абдусатторов. Посмотрим, но уверен, всех их ждет большая шахматная карьера».

Каруана, в свою очередь, отдает предпочтение узбекскому гроссмейстеру. «Для меня Абдусатторов всего на шаг отстает от Фируджи, я не сказал бы, что Алиреза выше на голову, — признался американец. — Да, он выигрывал престижные турниры: победил в Grand Chess Tour, вышел в турнир претендентов-2022, но по реальной силе они очень близки. У Алирезы выше рейтинг, около года назад он был в районе 2800, но это в любой момент может измениться. Есть еще Гукеш, но, на мой взгляд, Нодирбек сейчас играет лучше, я говорю это безотносительно рейтинга, потому что у Гукеша рейтинг выше. У меня просто есть чувство, что Абдусатторов — сильнейший из молодежи, возможно, я ошибаюсь».