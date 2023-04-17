Шахматный мир замер в ожидании решения Карлсена. Неужели Магнус сыграет в турнире претендентов в Торонто-2024?

Мнения разделились.

Победная «перестрелка» Яна Непомнящего и Дин Лижэня в Астане все-таки смогла привлечь внимание к поединку и тех, кто грустит об уходящих чемпионских днях Магнуса Карлсена. После каждой партии в комментариях споры любителей шахмат в основном сводятся к тому, как бы в той или иной позиции сыграл 32-летний норвежец, с каким бы счетом он уже вел у российского или китайского гроссмейстера, насколько он сильнее всех представителей шахматной элиты... Сам Магнус в эти дни тоже активен. Успешно сыграл на профессиональном покерном турнире в Норвегии (занял 25-е место среди тысячи участников), а по ходу пятой партии чемпионского матча выложил фото, подписав его «Астана зовет».

Фактор Северной Америки

Если Магнус действительно прилетит в столицу Казахстана, то вряд ли это можно назвать сенсацией. Карлсен посетил и концовку турнира претендентов-2022 в Мадриде, где лично сообщил президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу, что не все-таки не сыграет в матче за корону. Правда, он мог сделать это гораздо раньше. Тогда бы борьба претендентов за второе место стала бы гораздо более ожесточенной. Напомним, что после первого круга Фабиано Каруана шел с показателем «+3», но когда понял, что догнать Непомнящего невозможно, то бросил играть (в последних пяти турах потерпел три поражения). Или Хикару Накамура не стал бы рисковать в последней партии с Лижэнем, отстояв ничью черными. Впрочем, это уже история.

В этот раз Магнус, возможно, просто хочет повидаться со своими друзьями. Даниилом Дубовым, который комментирует матч для официального канала ФИДЕ, и Рихардом Раппортом, секундантом Лижэня... Впрочем, и с самим Дином у Карлсена отличные отношения. В 2015 году китайский гроссмейстер приезжал в Доху на тренировочный сбор Карлсена. По мнению ряда экспертов, те занятия очень многое дали Лижэню в шахматном плане. Так что норвежец вполне может приободрить старого приятеля только своим появлением.

Но у фанатов 16-го чемпиона мира остается и надежда, что Магнус все-таки решит вернуться в чемпионский цикл. Для этого подготовлена благодатная почва. Турнир претендентов-2024 пройдет в Торонто — это первый турнир претендентов в Северной Америке. Ожидается, что он вызовет большой ажиотаж на континенте. В том числе в Канаду приедет много фанатов шахмат из США. Почему бы не поучаствовать в ярком фестивале, где ты будешь главной звездой, а результат не будет стоять во главе угла?

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

К тому же Карлсену не надо проходить жесткое сито квалификации. Он попадет в турнир претендентов как шахматист с самым высоким рейтингом на 1 января 2024 года. В Торонто же у него, вероятно, будет возможность сыграть со звездами нового поколения. Нодирбек Абдусатторов, Гукеш Доммараджу, Арджун Эригайси, Нихал Сарин, Винсент Кеймер (и увлекшийся модой Алиреза Фируджа) вполне могут отобраться в Канаду через Кубок мира или Гранд-тур ФИДЕ. Что это, если не новый вызов. Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский приводит еще один важный аргумент: «Не стоит забывать, что Магнусу в этом году исполняется 33 года. Он далеко не мальчик. Если он пропустит 2024 год, то следующий турнир претендентов состоится только в 2026-м. Ему будет 36 лет. Будет ли он по-прежнему на пике?»

«Уверен, что он вернется в чемпионский цикл и еще сыграет матч на первенство мира, — резюмировал несколько месяцев назад «СЭ» Владимир Крамник. — Как я отношусь к тому, что чемпион мира не будет сильнейшим шахматистом по рейтингу? Это не страшно. Мы привыкли, что эти, так сказать, титулы находятся в руках Магнуса. Но так было далеко не всегда. Да, первое время будет непривычно, но каких-то глобальных проблем из-за этого в шахматном мире я не вижу».

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Сомнительная цель?

Впрочем, не все так оптимистичны. Например, вице-президент Азиатской шахматной федерации, известный в прошлом гроссмейстер Дармен Садвакасов, считает, что Магнус вряд ли так быстро изменит свое мнение. «Я бы выдержал паузу с точки зрения оценок, — отметил «СЭ» Садвакасов. — Все-таки решение об отказе играть матч за корону довольно свежее. Не факт, что к 2024 году Магнус созреет с решением вернуться. В любом случае, даже если он не вернется, в мире появляются очень яркие таланты. Поколение Абдусатторова, Гукеша, Фируджа может быть интересно очень широкой публике.

При этом подчеркну, что все уважают Карлсена. Это явление в шахматах. Сильнейший шахматист мира, при всем уважении к Яну и Дин. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, который мы проводили в Алма-Ате, лишний раз это подтвердил. Магнус в блестящем стиле выиграл оба турнира. Хотя, как вы знаете, элемент случайности в быстром контроле играет гораздо более высокую роль, чем в классике. Если Магнус вернется в 2024 году — это будет очень интересно. Если окончательно решит отказаться от чемпионского цикла, то это будет большой потерей для шахматного мира. При этом я его прекрасно понимаю. Слишком уж убедительно он выиграл матч у Яна в Дубае. Все понимают, что с того момента Непомнящий прилично добавил по всем статьям подготовки. Это показал турнир претендентов-2022 в Мадриде. Но играть с ним второй матч подряд и вновь отвести на подготовку пять-шесть месяцев — не самое приятное занятие для Магнуса».

Еще более категоричен российский гроссмейстер, известный шахматный стример Александр Шиманов. «Еще полгода назад ответил бы, что да: поиграется и потом вернется, — сказал он «СЭ». — Сейчас вообще не уверен. Видно, что он потерял интерес к классике. У него была цель набрать 2900, но она оказалась невыполнимой даже для Магнуса. Других мотиваций у него особо нет. А стремление заново становиться чемпионом мира выглядит как-то сомнительно. Мне сложно представить, что это еще когда-нибудь заинтересует Карлсена. Так что, я бы сказал, что он не вернется».

«Решение отказаться от короны, видимо, позволило норвежцу почувствовать свободу, — говорит «СЭ» известный испанский шахматист Франсиско Вальехо. — Освободиться от обязательства каждые два года по полгода готовиться к матчу, к конкретному сопернику. Теперь он может играть в свое удовольствие. В основном в быстрые шахматы, делать свои онлайн-турниры, на которые приглашать тех, с кем ему интересно играть. Честно, я не понимаю этого, но если Магнусу так лучше, то это правильный выбор. А хватит ли у него мотивации вернуться? Думаю, он устал от классического контроля. Турнир в Вейк-ан-Зее это еще раз доказал (стал третьим, уступив Анишу Гири и Абдусатторову. — «СЭ»)».

У Магнуса еще есть время подумать. Минимум до начала января.