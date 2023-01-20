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Магнус Карлсен — в кризисе. Норвежец проиграл второй матч подряд и не знает, что делать

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Магнус Карлсен.
Фото AFP
Действующий чемпион мира переживает не лучший этап карьеры.

Недолго осталось носить норвежцу Магнусу Карлсену титул действующего чемпиона мира. Он был лучшим на планете 10 лет — с 2014 года, но в этом году защищать титул шахматной короны отказался по личной инициативе. Изначально все это восприняли как странность или даже некую надменность. Теперь же, глядя на текущую форму Карлсена, говорить о том, что следующий чемпион мира будет не совсем легитимен, не приходится. Магнус поехал на турнир Tata Steel Chess и проиграл уже второй матч подряд, причем не самым именитым соперникам. Поражение от представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова стало настоящей сенсацией и первым случаем с 2015 года, когда Карлсен уступил две партии в классике кряду.

Турнир в Голландии — один из сильнейших в мире

Вейк-ан-Зее, или Tata Steel Chess Tournament — один из старейших и сильнейших шахматных турниров, который проводится ежегодно с 1937 года. В 2023-м на него заявился как действующий чемпион мира и восьмикратный чемпион этого турнира Магнус Карлсен, так и второй номер рейтинга, претендент на звание чемпиона мира Дин Лижэнь. Изначально фанаты шахмат ждали турнир, чтобы наконец-то понять, в состоянии ли Лижэнь сражаться за титул мировой шахматной короны вместо Карлсена или нет... Кроме Карлсена и Лижэня, конечно, заявились еще три гроссмейстера из топ-10: Фабиано Каруана, Аниш Гири и Уэсли Со, а также сильные игроки Рихард Раппорт, Левон Аронян и чемпион турнира 2021 года Йорден ван Форест. Но основное внимание сфокусировано на китайце и норвежце. И каким же было всеобщее удивление, когда Карлсен в Нидерландах «поплыл».

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Первые причины для беспокойства были еще во время матча с представителем Армении, ныне выступающим за США Левоном Ароняном. Аронян сейчас не входит в мировой топ, но ничего интересного против него Магнус за несколько часов так и не придумал и свел матч к ничьей. Что важно, именно Карлсен защищался — у Левона были отличные шансы довести все до победы. Затем Карлсен уверенно обыграл немца Винсента Каймера и, казалось бы, выправил свою ситуацию. После этого была долгожданная встреча с Лижэнем. И Магнус неплохо смотрелся на фоне второго номера мирового рейтинга. В соцсетях даже писали, что были бы рады увидеть матчевые встречи за мировой титул именно между ними. Россиянин Ян Непомнящий, который и будет бороться с Дином за звание чемпиона мира, в Голландию не приехал. Карлсен и Лижэнь завершили матч боевой ничьей.

Магнус Карлсен. Фото Reuters
Магнус Карлсен.
Фото Reuters

Гири и Абдусатторов — отличные раздражители для Карлсена

После трех туров Карлсен даже лидировал в турнире, точнее, делил лидерство с несколькими другими гроссмейстерами, в том числе и Лижэнем. Однако дальше начались сложности. Магнус не смог ничего противопоставить Анишу Гири. И это хотя бы можно было объяснить. Голландец настроился на домашний турнир, он в отличной форме и, похоже, готов к большим свершениям — многие именно его называют следующим большим именем в шахматах. Но как объяснить поражение от 18-летнего представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова, едва попадающего в топ-30 мирового рейтинга FIDE, решительно непонятно. Молодой Абдусатторов умело сопротивлялся атакам Карлсена, а когда встреча перешла в ферзевое окончание, выиграл партию у Магнуса даже несмотря на то, что у него были черные фигуры. Эта победа позволила впервые в истории представителю Узбекистана ворваться в топ-20 лучших шахматистов мира, заняв 18-е место в Live-рейтинге, который меняется после каждой партии.

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До встречи с лучшим шахматистом мира Нодирбек Абдусатторов победил Рихарда Раппорта и Пархама Магсудлу, а также сыграл вничью с Гукешем Доммараджу и с Фабиано Каруаной. Поэтому его нельзя назвать везунчиком, более того, после успеха над Карлсеном он делит первое место в турнире с Гири. К тому же у Абдусатторова уже были большие победы — в 2021-м он выигрывал чемпионат мира по рапиду, обыграв среди прочих все того же Карлсена и Непомнящего, став к тому же самым молодым чемпионом за всю историю проведения чемпионатов мира по шахматам. В августе 2022 года вместе с Нодирбеком Якуббоевым, Жавохиром Синдаровым, Жахонгиром Вахидовым, Шамсиддином Вохидовым стал чемпионом 44-й шахматной олимпиады в Ченнае. Нодирбек уже в 13 лет стал шахматным гроссмейстером. До этого времени только один шахматист — Сергей Карякин — смог перейти в профессионалы раньше.

Ханс Ниманн. Фото AFP
Ханс Ниманн.
Фото AFP

История споров с Ниманном до сих пор мешает норвежцу сосредоточиться

При тщательном разборе — оба соперника Карлсена очень достойные конкуренты. Но это мало что меняет, если мы говорим о действующем чемпионе мира, лидере мирового рейтинга и человеке, которому сулят славу лучшего шахматиста всех времен и народов. С него совсем иной спрос, и видеть, как Магнус уступает две партии подряд, к тому же без явных шансов на успех, действительно удивительно. Ведь последний раз подобное мы видели в 2015 году. Аниш Гири и вовсе победил Карлсена в партии с классическим контролем впервые за последние 12 лет. Эксперты отмечают, что Магнусу не хватает его фирменной смекалки. У него кризис идей, в критические моменты Карлсен банально не знает, что делать с фигурами, и теряется, чего ранее за ним не наблюдалось. И этот факт должен тревожить команду норвежца еще больше, чем два поражения.

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Но для начала Магнусу нужно в принципе разобраться в себе и понять, что он хочет делать дальше. Отказаться от борьбы за титул чемпиона мира, но продолжать карьеру — ранее топовые гроссмейстеры такими фокусами не увлекались. Но Карлсен на то и Карлсен — ему нравится быть не таким, как все. Всю осень он посвятил борьбе за честные шахматы, устраивая публичные перепалки с Хансом Ниманном. Эта история, кстати, до сих пор не завершилась, и, возможно, проблемы на доске Карлсена связаны с тем, что его мысли заняты прочими вещами. Когда Магнус настроен на нужный лад, равных ему до сих пор немного, ведь он недавно с легкостью вернул себе титул чемпиона мира по блицу. Но все чаще норвежца волнуют не всегда спортивные истории. И то, что Карлсен в текущем своем виде не примет участия в матчах за титул чемпиона мира, всем только в плюс.

Магнус Карлсен
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