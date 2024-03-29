Яновский о Непомнящем: «Безусловно, он является одним из фаворитов турнира претендентов»

Сергей Яновский, бывший тренер российского шахматиста Яна Непомнящего, поделился ожиданиями от предстоящего турнира претендентов-2024.

4 апреля 33-летний спортсмен проведет партию с представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым.

«Мы болеем за Яна Непомнящего и очень на него надеемся. Безусловно, он является одним из фаворитов этого турнира, но конкуренты очень сильные, много молодых шахматистов, каждый может преподнести сюрприз. Яну будет нелегко победить, но мы надеемся, что ему удастся сделать это в третий раз подряд», — цитирует Яновского ТАСС.

В своей карьере Непомнящий становился победителем турнира претендентов два раза подряд. Это произошло в 2021 и 2022 году.