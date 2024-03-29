РУСАДА последний раз проверяло шахматистов на допинг в 2019 году

В пресс-службе РУСАДА сообщили, что агенство последний раз тестировало шахматистов в 2019 году, на допинг были проверены 14 участников Кубка мира.

«В 2023 году шахматистов не тестировали в рамках национальной программы. За последние пять лет РУСАДА осуществило сбор 14 проб у участников World Cup-2019, инициатором тестирования выступала Международная федерация шахмат (FIDE)», — сообщили ТАСС в агенстве.

Кубок мира по шахматам проходил с 9 сентября по 4 октября 2019 года в Ханты-Мансийске. Победителем турнира стал азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.