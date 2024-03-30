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Сегодня, 17:21

Смагин рассказал, что на турнире претендентов будет много молодых шахматистов

Виктория Кравченко
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что мужской турнир претендентов собрал много молодых шахматистов, у которых ранее не было опыта выступления на настолько крупных соревнованиях.

«Я думаю, турнир будет очень интересным. Состав получился молодежным, много шахматистов моложе 30, это и ребята из Индии, и Алиреза Фируджа из Франции, и Ниджат Абасов из Азербайджана. У многих из них пока нет опыта игры на турнирах столь высокого уровня, поэтому будет очень интересно посмотреть, как они себя проявят и будут справляться со стрессом», — цитирует Смагина ТАСС.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в Торонто с 3 по 23 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/20399213
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