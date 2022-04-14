В серии «Библиотека ФШР» вышла книга «Победный марш»

В серии «Библиотека ФШР» вышла книга «Победный марш», автором которой является английский гроссмейстер вице-чемпион мира Найджел Шорт. Он — один из самых успешных шахматистов мира в 80-90-е годы XX века. И даже когда ему было уже за 50, он входил в топ-100. Трехкратный чемпион Англии, участник 12 Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной своей страны, он достиг пика карьеры в 1993 году, когда завоевал право сразиться с Гарри Каспаровым в матче за титул чемпиона мира. Найджел Шорт — член ордена Британской империи, вице-президент ФИДЕ (с 2018 года).

Каждая турнирная победа уникальна, особенно когда она достигнута в противостоянии с сильнейшими игроками своего времени, а перформанс победителя приближается к магической отметке 2800 или даже превышает ее. В этой уникальной книге гроссмейстер Найджел Шорт рассказывает о восьми международных соревнованиях, в которых он занял первое место, оставив позади Каспарова, Карпова, Корчного, Таля, Гельфанда, Тиммана, Полугаевского, Портиша и многих других. Комментарии к партиям глубоки и поучительны, о перипетиях борьбы и различных забавных эпизодах автор повествует с тонким английским юмором, благодаря чему книга читается на одном дыхании.

Этери Кублашвили