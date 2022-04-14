Фестиваль «Юные звезды» пройдет 23 апреля

Детский шахматный фестиваль «Юные звезды», посвященный 61-й годовщине первого полета человека в космос, состоится 23 апреля в Олимпийском комитете России. В соревнованиях примут участие юные спортсмены с российским рейтингом не более 1600 или без рейтинга.

Награды разыграют в трех возрастных группах: среди шахматистов 2011 года рождения и младше, 2010-2009 и 2008-2007 годов рождения.

Соревнования пройдут в семь туров с контролем времени по 15 минут на партию. Участникам необходимо пройти предварительную электронную регистрацию, которая продлится до 21 апреля.

Число участников ограничено — не более 80 человек. Победители и призеры получат в награду кубки, медали и дипломы.

Эльдар Мухаметов