Москвичи лидируют на первенстве России по классике

Семь туров сыграны в первенстве России по классическим шахматам в возрастных категориях до 11 и до 13 лет, проходящем в Лоо (Большой Сочи).

По их результатам таблицу в трех из четырех турниров возглавляют москвичи. Виктория Меркулова удерживает лидерство в соревновании девочек до 13 лет. На счету столичной спортсменки шесть с половиной очков. На одно очко от нее отстают Оксана Горячкина (ЯНАО), Диана Преображенская (Московская область), Мария Власова (Кемеровская область) и Варвара Кузьмина (Нижегородская область).

В этом же возрасте среди мальчиков впереди москвич Станислав Букреев, на счету которого также шесть с половиной очков. Вторым идет Таймаз Темирбеков (Республика Дагестан) — 6, третьим — Семен Смыковский (Омская область) — 5,5. По пять очков набрали Иван Землянский (Тюменская область), Николай Аверин (Москва), Богдан Головченко и Семен Румянцев (оба — Санкт-Петербург).

Столичный шахматист Николай Клейменов единолично лидирует в турнире мальчиков до 11 лет, заработав в семи турах шесть очков. Второе и третье места делят Руслан Гаджиев (Республика Дагестан) и Роман Шогджиев (Москва) — по 5,5. По пять очков набрали Федор Антипов (Санкт-Петербург), Матфей Юрасов (Москва) и Арсений Клещевников (Брянская область). В турнире девочек до 11 лет лучший результат показывают Арина Березовская (Санкт-Петербург), Элиза Терещенко (Приморский край) и Виктория Лапа (Новосибирская область) — по 5,5.

Соревнования завершатся 15 апреля. Добавим, что 16 апреля в Лоо начнутся первенства России среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет, а также до 21 года.

Эльдар Мухаметов