В Госдуме отреагировали на переход российской шахматистки в сборную Польши

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о том, что российская шахматистка Алина Кашлинская будет представлять Польшу.

«Я не верю, что сейчас есть возможность сделать документы так быстро. Значит они эти процессы запустили еще год назад. Поэтому я не знаю, как к этому относиться, но я все равно не верю, что сейчас кто-то даст разрешение выступать спортсменам за другую страну, так как всегда есть годовой карантин, поэтому, либо они уже в нем находились и решили выступать за другую страну, тогда это один расклад, а если это было сейчас и Польша за один день дает гражданство и возможность выступать, значит это другое. Я знаю, что в других видах спорта еще год назад ряд спортсменов из-за очень высокой конкуренции готовили документы на смену гражданства на страны СНГ, страны бывшего Советского Союза, но им было отказано в связи последними событиями. А кто-то, может, уже успел куда-то переехать, мы это видела даже на Олимпийских играх», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Кашлинская является чемпионкой Европы среди женщин 2019 года. В 2009 году она получила звание гроссмейстера. В 2015 году Кашлинская вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.