Карпов объяснил, почему российская шахматистка Кашлинская будет представлять Польшу

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что российская шахматистка Алина Кашлинская будет представлять Польшу.

«У Кашлинской муж поляк. Какие тут могут быть вопросы? Это ее право. Не нужно здесь за что-то цепляться. Это ее выбор и решение», — сказал Карпов «СЭ».

Кашлинская является чемпионкой Европы среди женщин 2019 года. В 2009 году она получила звание гроссмейстера. В 2015 году Кашлинская вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.