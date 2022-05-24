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Сегодня, 14:48

Карпов объяснил, почему российская шахматистка Кашлинская будет представлять Польшу

Сергей Федоров
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что российская шахматистка Алина Кашлинская будет представлять Польшу.

«У Кашлинской муж поляк. Какие тут могут быть вопросы? Это ее право. Не нужно здесь за что-то цепляться. Это ее выбор и решение», — сказал Карпов «СЭ».

Кашлинская является чемпионкой Европы среди женщин 2019 года. В 2009 году она получила звание гроссмейстера. В 2015 году Кашлинская вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

Анатолий Карпов
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