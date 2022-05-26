В Костроме открылось первенство России до 9 лет

В концертно-выставочном центре «Губернский» в Костроме началось первенство России среди мальчиков и девочек до 9 лет (2014-2017 годов рождения).

Во время торжественной церемонии открытия юных шахматистов, их тренеров и родителей приветствовали председатель Комитета по физической культуре и спорту Костромской области Павел Чепогузов, заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Владимир Барский, глава администрации города Костромы Алексей Смирнов, депутат Костромской областной думы Руслан Федоров, президент Федерации шахмат Костромской области Леонид Лустгартен. С творческими номерами выступили детские коллективы Костромы.

Турниры мальчиков (377 участников) и девочек (153) проходят по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 60 минут до конца партии + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого хода, каждому участнику.

Этери Кублашвили