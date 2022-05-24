На сайте ФИДЕ изменили спортивное гражданство россиянки Кашлинской

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила на польское спортивное гражданство российской шахматистки Алины Кашлинской, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.

Кашлинская является чемпионкой Европы среди женщин 2019 года. В 2009 году она получила звание гроссмейстера. В 2015 году Кашлинская вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

28 февраля ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. Российские и белорусские шахматисты смогут выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.