В ФШР отреагировали на смену гражданства Костенюк

Исполнительные директор ФШР Александр Ткачев прокомментировал для «СЭ» новость, что Александра Костенюк будет выступать под швейцарским флагом с 3 марта 2023 года.

«Это ее решение. Не думаю, что это потеря. В любом случае никто не мог повлиять на решение отдельно взятого человека. Безусловно, никто не умиляет заслуг Костенюк, но есть молодые спортсмены, которые придут ей на смену», — сказал Ткачев «СЭ».

2 января Швейцарская федерация шахмат (FSE) заявила, что Костенюк будет представлять Швейцарию с 1 января 2024 года.

38-летняя Костенюк является 12-й чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы и Швейцарии, пятикратной победительницей командного чемпионата Европы в составе сборной России.