В Федерации шахмат России сообщили, что Анатолий Карпов идет на поправку

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

«Состояние стабильное. Анатолий идет на поправку. Говорили, что в течение недели его выпишут. Но сейчас я не знаю сроков, не могу об этом сказать. Состояние стабильное, поправляется — и слава Богу. Меня не пускают к нему, только родных пропускают. Надеемся, что в течение недели его выпишут», — сказал Степанян «СЭ».

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.