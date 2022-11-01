Жена Анатолия Карпова рассказала о его самочувствии

Жена госпитализированного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова рассказала о его самочувствии.

«Сегодня утром его посещала, он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», — сказала Наталья Буланова «Известиям».

Она также добавила, что муж чувствует себя хорошо, разговаривает с врачами и никаких интеллектуальных отклонений или чего-то серьезного у него не диагностировано.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.