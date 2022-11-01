Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:21

Жена Анатолия Карпова рассказала о его самочувствии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press

Жена госпитализированного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова рассказала о его самочувствии.

«Сегодня утром его посещала, он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», — сказала Наталья Буланова «Известиям».

Она также добавила, что муж чувствует себя хорошо, разговаривает с врачами и никаких интеллектуальных отклонений или чего-то серьезного у него не диагностировано.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Российский шахматист Анатолий Карпов. Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста

Источник: https://iz.ru/1419253/2022-11-01/zhena-karpova-rasskazala-o-ego-sostoianii
Анатолий Карпов
2
Читайте также
Стал свидетелем убийства и ходил по улице с ножом. Жуткий соперник Бивола
Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Помощник Карпова рассказал, когда шахматиста выпишут из больницы
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости