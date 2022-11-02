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Сегодня, 15:28

Жена Анатолия Карпова: «Основная проблема заключается в пневмонии»

Алина Савинова
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Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press

Жена госпитализированного бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова поделилась информацией о состоянии его здоровья.

«Всем дорогим друзьям даю сводку здоровья Анатолия Евгеньевича на 1 ноября. Средняя тяжесть, температура нормальная, показатели хорошие, динамика положительная. Ставят сотрясение мозга, пневмония легкой степени. В сознании. Рвется домой.

2 ноября. Лечащий врач сообщил о положительной динамике по всем позициям, но пока характеризуется как тяжелый больной. Как я поняла, основная проблема заключается в пневмонии. Сегодня-завтра переведут на самостоятельное дыхание. Врачи стараются", — приводит «КП Спорт» слова Натальи Булановой.

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В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://www.kp.ru/sports/shahmaty/zhena-anatoliya-karpova-kak-ya-ponyala-osnovnaya-problema-zaklyuchaetsya-v-pnevmonii/
Анатолий Карпов
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