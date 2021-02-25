Большую часть дистанции преодолели участники этапов Кубка России среди мужчин и женщин, проходящих в РГСУ. В минувшую среду были сыграны партии пятого тура. В мужском турнире лучшие результаты — по 4,5 очка из пяти — показывают сразу шесть шахматистов, среди них одна представительница прекрасного пола — москвичка Александра Мальцевская.

Компанию ей составляют Рудик Макарян, Арсен Кухмазов (оба — Москва), Иван Розум (Вологодская область), Кирилл Ступак (Белоруссия) и Иван Бочаров (Новосибирская область).

Одиннадцать участников заработали по четыре очка, в том числе победитель турнира прошлого года Сергей Лобанов (Санкт-Петербург) и еще одна девушка — Ольга Баделько (Белоруссия). В женском турнире пятую победу подряд одержала рейтинг-фаворит соревнования Анастасия Боднарук.

Накануне петербурженка нанесла поражение Екатерине Насыровой из Казани. По 4,5 очка набрали Марина Гусева (Московская область) и Баира Кованова (Саратовская область). По четыре на счету Дарьи Чарочкиной, Валентины Гуниной (обе — Москва), Екатерины Насыровой (Республика Татарстан) и 15-летней Лии Курмангалиевой (Казахстан).

Эльдар Мухаметов