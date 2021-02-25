В Театре МДМ состоялся 100-й показ мюзикла «Шахматы». Уже спустя четыре месяца ежедневного проката российская постановка стала третьей в мире по количеству показов после Лондона и Сиднея. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, спектакль идет каждый день с октября 2020 года на главной сцене МДМ.

«Без сомнений, «Шахматы» — это уникальное театральное явление, мюзикл, получивший в нашей стране признание и феноменальную популярность у огромной зрительской аудитории, всех, кто любит красивую музыку, интригующий сюжет и прекрасную актерскую работу лучших мюзикловых артистов России. Из двух десятков первоклассных бродвейских мюзиклов, поставленных на российской сцене за последние 20 лет под моим руководством, «Шахматы» — определенно лучший! — сказал продюсер, глава театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев. — Вопреки всем обстоятельствам мы выпустили сложнейший спектакль и продолжаем радовать зрителей. И наш сотый спектакль — это только начало счастливой жизни мюзикла «Шахматы».