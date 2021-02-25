Проект «Шахматная партия «Космос — Земля»: спустя 50 лет» Музея космонавтики в Москве, госкорпорации «Роскосмос», Федерации шахмат России и социальной сети «ВКонтакте» выиграл Национальную премию в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в номинации «Международные коммуникации». Вторая шахматная партия между космосом и Землей состоялась 9 июня 2020 года.

Матч состоялся ровно через 50 лет после легендарной шахматной партии «Космос — Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года. В матче приняли участие космонавт Роскосмоса, Герой Российской Федерации Анатолий Иванишин и космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, которые вели сражение с борта Международной космической станции. За Землю играл чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Сергей Карякин. Он вел партию из главного зала Музея космонавтики в Москве. Как и 50 лет назад, право первого хода было предоставлено космическому экипажу, и, как и полвека назад, партия закончилась ничьей. Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин отметил, что для космонавтов большая честь не проиграть гроссмейстеру.

Юбилейный матч стал кульминацией праздничных мероприятий, посвященных юбилею легендарной шахматной партии. 18 апреля 2020 года на портале ChessKing.com состоялся большой Космический шахматный онлайн-фестиваль, организаторами которого выступили московский Музей космонавтики, госкорпорация «Роскосмос» и Федерация шахмат России. Командный шахматный турнир среди сотрудников Роскосмоса, а также открытые лично-командные турниры среди школьников собрали 338 команд со всей России и даже команду из Индии. В общей сложности заявки на участие подали 2609 человек. В корпоративном турнире работников Роскосмоса приняло участие 26 команд.

Этери Кублашвили