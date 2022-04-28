Турнир памяти Васюкова прошел в ЦДШ

Турнир памяти многократного чемпиона Москвы гроссмейстера Евгения Андреевича Васюкова (1933-2018) прошел 24 апреля в Центральном доме шахматиста.

Перед началом игры председатель ветеранской комиссии ФШР Галина Львовна Дворкович поздравила большую группу ветеранов, чьи дни рождения состоялись в апреле, и вручила им в подарок шахматную литературу, в том числе и книгу Александра Никитина «Мой друг Евгений Васюков» и журнал «64 — Шахматное обозрение». В церемонии принимала участие Екатерина Васюкова, дочь Евгения Андреевича.

37 ветеранов (мужчины и женщины) из нескольких регионов России сыграли 9 туров в быстрые шахматы. Победителем вышел международный мастер из Уфы Евгений Калегин, показавший результат 7,5 очка. Три участника отстали от него на одно очко — по 6,5; по дополнительным показателям второе место занял гроссмейстер Юрий Балашов (Московская область), бронзу завоевал Евгений Драгомарецкий (Москва).

Эльдар Мухаметов