Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

28 апреля, 23:39

Апрышко и Горохов отличились в этапах «Московского блица»

Читать «СЭ» в

Новые этапы апрельской серии онлайн-турниров «Московский блиц» прошли на минувшей неделе на платформе Mskchess. В среду, 20 апреля, на пятом этапе победу одержал московский международный мастер Глеб Апрышко, набравший в девяти турах 8 очков. Вторым финишировал международный мастер Алексей Киреев (Москва), третьим — Александр Горохов (Ярославская область) — по 7.

В субботу, 23 апреля, на шестом этапе первенствовал Александр Горохов с результатом 8,5 очка из 9. Второе и третье места, заработав по 6,5 очка, заняли Алексей Киреев и игрок под ником DoDo соответственно. На полшага от призовой тройки отстали Глеб Апрышко и Юрий Прокопчук (оба — Москва) — по 6. Заключительный этап мартовской серии пройдет 30 апреля.

Эльдар Мухаметов

0
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Нам нужно было это рубилово в такое сложное время для спорта! Спасибо ЦСКА и «Металлургу» за лучший финал Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнир памяти Васюкова прошел в ЦДШ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости