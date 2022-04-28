Апрышко и Горохов отличились в этапах «Московского блица»

Новые этапы апрельской серии онлайн-турниров «Московский блиц» прошли на минувшей неделе на платформе Mskchess. В среду, 20 апреля, на пятом этапе победу одержал московский международный мастер Глеб Апрышко, набравший в девяти турах 8 очков. Вторым финишировал международный мастер Алексей Киреев (Москва), третьим — Александр Горохов (Ярославская область) — по 7.

В субботу, 23 апреля, на шестом этапе первенствовал Александр Горохов с результатом 8,5 очка из 9. Второе и третье места, заработав по 6,5 очка, заняли Алексей Киреев и игрок под ником DoDo соответственно. На полшага от призовой тройки отстали Глеб Апрышко и Юрий Прокопчук (оба — Москва) — по 6. Заключительный этап мартовской серии пройдет 30 апреля.

Эльдар Мухаметов