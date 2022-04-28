Силантьев выиграл «Ферзя»

В Москве на ВДНХ состоялся финал Всероссийского турнира по шахматам «Ферзь» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов регионов страны. В столицу были приглашены восемь финалистов, которые ранее в течение трех дней играли в отборочном онлайн-турнире. В нем приняли участие 25 шахматистов.

Очный турнир проходил по круговой системе с контролем времени 15 минут каждому участнику до конца партии. Воспитанник Ялгинского детского дома, участник благотворительного проекта ФШР «Шахматы в детский дом» Вячеслав Ивлев из Саранска весь турнир шел без поражений, однако в предпоследнем туре досадный проигрыш в выигранной позиции отодвинул его на второе место по дополнительным показателям.

Победителем соревнований стал воспитанник Карабановского детского дома из Владимирской области Илья Силантьев, как и Ивлев набравший 6 очков. Замкнул призовую тройку Олег Санников из Ижевска — 4 очка. Все участники турнира были награждены ценными призами, в том числе и те шахматисты, которые не вошли в тройку призеров. Каждый участник выразил желание совершенствоваться в шахматной игре, чтобы в следующем году побороться за главный приз турнира — ноутбук.

Римма Девяткина