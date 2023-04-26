Тренер Непомнящего: «Ян умеет собираться после поражений»

Тренер гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин в комментарии для «СЭ» объяснил, почему россиянин допустил ошибки в 12-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане против Дин Лижэня.

«Сегодня, конечно, Ян был близок к победе. Практически всю партию владел инициативой. Играл хорошо, — сказал Поткин «СЭ». — Здесь может быть только одно объяснение, что близость к победе, близость к цели, и в совокупности с таким нервным напряжением в партии выдался такой результат. Получился зевок. Ян совершил в конце партии ход F5, который стоил ему партии. Здесь нужно Яну просто принять это поражение, поскольку оно случилось. Счет на табло. Но ничего такого страшного в матче не произошло, поскольку Дин Лижэнь только сравнял счет и осталось две партии. Необходимо хладнокровно их провести. Ян неоднократно демонстрировал, что он может собираться после поражений, может восстановиться, поэтому верю в Яна».

Также тренер отметил, что Непомнящему нужно подойти к оставшимся партиям с хладнокровной головой.

«Нужно ли решить все в оставшихся двух партиях? Нет. Я считаю, что просто нужно отыграть эти две партии, забыть, что произошло до этого, и сосредоточиться на тех двух партиях. Показать спокойную, хладнокровную игру. Если счет будет равный в этих партиях, то предстоит тай-брейк. Я не считаю, что нужно решать именно в этих двух партиях. Просто надо выйти, отыграть в шахматы спокойно, за доской, против фигур, как позволит эта позиция. Если удастся выиграть в основное время, то хорошо. Если нет — нужно настраиваться на тай-брейк», — добавил он.

После 12-й партии счет в поединке стал равный — 6-6. Победу гарантируют 7,5 очка. Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.