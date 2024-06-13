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Команда Московской области выиграла финал «Белой ладьи»

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Команда Московской области выиграла финал «Белой ладьи».
Фото Этери Кублашвили

Финал открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций 2024 года завершился 10 июня в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» (Краснодарский край, федеральная территория Сириус).

В 2024 году соревнование «Белая ладья» прошло в 55-й раз. В финале приняли участие 90 команд из 88 регионов России, а также школьники из Белоруссии и Киргизии.

Приветствие участникам, организаторам и гостям соревнований «Белая ладья» направил Президент России Владимир Путин.

По итогам девяти туров первое место заняла команда Гимназии имени Е.М. Примакова (Московская область) в составе: Александр Усов, Святослав Лисенков, Александр Федосов и Оксана Горячкина, тренер — Игорь Ягупов. Ребята выиграли восемь матчей и проиграли один, в итоге набрав 31,5 очко. Таким образом, подмосковная дружина подтвердила свой статус фаворита и третий раз подряд выиграла финал «Белой ладьи».

Серебро завоевали учащиеся Курчатовской школы (Москва): в активе Давида Ахмедова, Романа Шогджиева, Арсения Клещевникова и Дианы Преображенской 29 очков. Тренер команды — Вячеслав Борисов.

24 очка и третье место у коллектива Гимназии г. Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). За команду играли Сергей Шыхалиев, Стефан Паламарь, Нурислам Рахматуллин и Фариза Шыхалиева, тренер — Сергей Никонов.

В эти же сроки в «Сочи Парк Отеле» проходили финалы I Всероссийских соревнований «Шахматное поле» среди команд общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, и Всероссийских командных соревнований «Дебют» среди учащихся первых и вторых классов.

Впервые к участию в «Дебюте» допускались команды не только из регионов России, реализующих программу «Шахматы в школах», но и из любых других субъектов РФ, которые провели у себя отбор в соответствии с требованиями Положения. Финал собрал 27 команд.

Команда СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка имени Героя Российской Федерации Е. А. Секержитского г. Чита (Забайкальский край) уже за тур до финиша обеспечила себе первое место. Читинские школьники выиграли все семь матчей и набрали 14 матчевых очков.

Серебряные медали завоевала команда из Республики Бурятия — 10 очков. По 9 очков набрали сразу семь команд. Лучшие дополнительные показатели вывели на третье место дружину из Чувашской Республики.

В финале «Шахматного поля» сразились 22 команды. Как и в «Дебюте», победители определились за тур до окончания соревнований. Команда Гимназии села Малая Пурга (Удмуртская Республика) в итоге набрала 30,5 очков.

Второе место с результатом 22,5 очка заняли школьники из Республики Бурятия, третье — из Республики Башкортостан.

Традиционно для участников соревнований была организована обширная дополнительная программа.

Общее руководство организацией соревнований «Белая ладья» осуществляли Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда Тимченко.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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