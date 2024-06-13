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Сегодня, 18:53

Менеджер Непомнящего подтвердила, что шахматист примет участие в турнире с призовым фондом в 4 миллиона долларов

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Менеджер Яна Непомнящего, основатель первой отечественной шахматной экосистемы myChess Зоя Арнацкая рассказала «СЭ», что россиянин примет участие в турнире WR Chess Masters High Roller 2024.

«Да, участие Яна подтверждаем, — отметила «СЭ» Арнацкая. — Можно сказать, что подобный формат способствует вовлечению широкого числа участников, привлекая внимание широкой аудитории. Будущее за зрелищностью и новыми форматами».

В конце ноября в Дюссельдорфе Фабиано Каруана, Непомнящий, Нодирбек Абдусатторов и Ханс Ниманн разыграют 4 миллиона долларов. Каждый участник должен пополнить призовой фонд на 1 миллион долларов. В результате победитель получит 2 миллиона, второй призер — 1,5 млн, а за бронзу полагается 400 тысяч. Гроссмейстер, занявший четвертое место, покинет Германию ни с чем.

Ян Непомнящий
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