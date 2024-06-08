Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:36

Журова заявила, что Дворковича хотят отстранить с поста президента ФИДЕ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что президента ФИДЕ Аркадия Дворковича хотят отстранить от занимающей должности.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

«Хотят Дворковича выкинуть из ФИДЕ, ему не дадут возможности, по аналогии с другими решили сделать. Это неординарная ситуация, можно интерпретировать что угодно и как угодно. Есть нормы ООН, но и их никто не придерживается

ФШР может оспорить. Россияне — конкуренты, только в радость куда-нибудь задвинуть. Я еще удивлялась, что он [Дворкович] остался и держался. Это вопрос времени», — цитирует Журову ТАСС.

28 февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты были допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила это разрешение до 1 января 2025 года.

Источник: ТАСС
Аркадий Дворкович
Светлана Журова
ФИДЕ
3
Читайте также
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024
ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Суд арестовал подозреваемого в убийстве внучки и двухлетней правнучки мужчину
Популярное видео
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова назвала жестоким и несправедливым лишение Федерации шахмат России членства в ФИДЕ

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости