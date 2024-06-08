Журова заявила, что Дворковича хотят отстранить с поста президента ФИДЕ

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что президента ФИДЕ Аркадия Дворковича хотят отстранить от занимающей должности.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

«Хотят Дворковича выкинуть из ФИДЕ, ему не дадут возможности, по аналогии с другими решили сделать. Это неординарная ситуация, можно интерпретировать что угодно и как угодно. Есть нормы ООН, но и их никто не придерживается

ФШР может оспорить. Россияне — конкуренты, только в радость куда-нибудь задвинуть. Я еще удивлялась, что он [Дворкович] остался и держался. Это вопрос времени», — цитирует Журову ТАСС.

28 февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты были допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила это разрешение до 1 января 2025 года.