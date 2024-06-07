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В Госдуме назвали незаконным решение ФИДЕ лишить ФШР членства в организации

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ФИДЕ лишить ФШР членства в организации сроком на 2 года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ. Отмечается, что он вступит в силу через 60 дней. В течение этого времени российская сторона может подать апелляцию.

«Это вызывает недоумение и негодование. Как можно лишить членства Федерацию, которая в свои ряды включила региональные Федерации. Считаю, что это противозаконно. Думаю, что ФШР должна оспорить это решение», — сказал Свищев «СЭ».

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.

Дмитрий Свищев
ФИДЕ
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