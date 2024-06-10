Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 21:52

Менеджер Непомнящего: «Исключение России из ФИДЕ не скажется на развитии шахмат в стране»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Менеджер гроссмейстера Яна Непомнящего, основатель первой отечественной шахматной экосистемы myChess Зоя Арнацкая поделилась с «СЭ» мнением о возможном лишении членства Федерации шахмат России в ФИДЕ сроком на два года.

«На прошедшем ПМЭФ мы обсуждали комплесное сотрудничество и проведение больших турниров по шахматам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС. Будут созданы новые организационные формы в общей повестке многополярного мира, заявленной президентом России.

Российские шахматисты могут продолжить играть под флагом ФИДЕ, но это уже личный выбор каждого. Они могут выступать индивидуально, а не от ФШР (Федерации шахмат России). Подобная практика и так присутствовала последние два года. Играть под флагом ФИДЕ можно, под российским — нет. Собственно, это и есть «личный выбор каждого». С точки зрения самих шахматистов, мало что поменялось концептуально. Разница лишь в том, будет ли ФШР поддерживать своих спортсменов, выступающих под флагом ФИДЕ.

 
ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на&nbsp;два года. В ФИДЕ ввели санкции против Федерации шахмат России. Но их еще можно оспорить

Это вопрос политической воли руководства ФШР и четких приоритетов. Интересно, какое решение ими будет принято относительно поддержки сильнейших шахматистов и их официального участия в турнирах ФИДЕ после официального исключения ФШР.

Мы в рамках экосистемы myChess и фонда «Ход в будущее» начали проводить турниры и мероприятия по шахматам совместно с региональными федерациями, как любим шутить: «развитию шахмат и спорта в России быть!»

Будет ли ФИДЕ признавать результаты турниров на территории России? Если федерация исключена, результаты внутренних турниров и рейтингов учитываться не будут. Другой вопрос, захочет ли комиссия по этике пересмотреть свое решение и что тому могло бы поспособствовать. Мы сейчас живем в крайне интересное время, когда важно уметь пересматривать решения, не ведущие к конструктиву в долгую», — отметила «СЭ» Арнацкая.

Ранее глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил о разногласиях в международной организации по вопросу отстранения ФШР.

 

1
1
Читайте также
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Сперцян может перейти из «Краснодара» в «Дженоа»
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дворкович заявил, что люди на новых территориях РФ имеют право играть в шахматы

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости