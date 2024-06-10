Менеджер Непомнящего: «Исключение России из ФИДЕ не скажется на развитии шахмат в стране»

Менеджер гроссмейстера Яна Непомнящего, основатель первой отечественной шахматной экосистемы myChess Зоя Арнацкая поделилась с «СЭ» мнением о возможном лишении членства Федерации шахмат России в ФИДЕ сроком на два года.

«На прошедшем ПМЭФ мы обсуждали комплесное сотрудничество и проведение больших турниров по шахматам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС. Будут созданы новые организационные формы в общей повестке многополярного мира, заявленной президентом России.

Российские шахматисты могут продолжить играть под флагом ФИДЕ, но это уже личный выбор каждого. Они могут выступать индивидуально, а не от ФШР (Федерации шахмат России). Подобная практика и так присутствовала последние два года. Играть под флагом ФИДЕ можно, под российским — нет. Собственно, это и есть «личный выбор каждого». С точки зрения самих шахматистов, мало что поменялось концептуально. Разница лишь в том, будет ли ФШР поддерживать своих спортсменов, выступающих под флагом ФИДЕ.

Это вопрос политической воли руководства ФШР и четких приоритетов. Интересно, какое решение ими будет принято относительно поддержки сильнейших шахматистов и их официального участия в турнирах ФИДЕ после официального исключения ФШР.

Мы в рамках экосистемы myChess и фонда «Ход в будущее» начали проводить турниры и мероприятия по шахматам совместно с региональными федерациями, как любим шутить: «развитию шахмат и спорта в России быть!»

Будет ли ФИДЕ признавать результаты турниров на территории России? Если федерация исключена, результаты внутренних турниров и рейтингов учитываться не будут. Другой вопрос, захочет ли комиссия по этике пересмотреть свое решение и что тому могло бы поспособствовать. Мы сейчас живем в крайне интересное время, когда важно уметь пересматривать решения, не ведущие к конструктиву в долгую», — отметила «СЭ» Арнацкая.

Ранее глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил о разногласиях в международной организации по вопросу отстранения ФШР.