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Песков: «Однозначно считаем решение ФИДЕ несправедливым»

Песков назвал решение лишить ФШР членства в ФИДЕ дискриминационным
Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает несправедливым решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) лишить федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

Данный вердикт был принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы. До сих пор у нас с ФИДЕ были очень конструктивные отношения, надеемся, что речь идет о недопонимании, которое нам удастся преодолеть», — приводит ТАСС слова Пескова.

28 февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты были допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила это разрешение до 1 января 2025 года.

ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на&nbsp;два года. В ФИДЕ ввели санкции против Федерации шахмат России. Но их еще можно оспорить
Источник: https://tass.ru/politika/21044541
Шахматы
ФИДЕ
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