Шипов — о юниорском ЧМ: «Российские шахматисты показали неплохую игру, но это слабое утешение»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о юниорском чемпионате мира, победителем которого стал Казыбек Ногербек из Казахстана.

«Хотелось бы поздравить Казахстан, я знаю этого парня, он очень талантливый и дальше будет только раскрываться. Наши ребята не провалились, показали неплохую игру, но это слабое утешение. В отсутствие таких звезд, как Домараджу Гукеш или Рамешбабу Прагнанадха, надо было брать золото. Но что-то не сложилось, особенно неудачным был предпоследний тур, где наши ребята проиграли белыми», — приводит слова Шипова ТАСС.

Ногербек набрал 8,5 очка в 11 партиях. Россияне Алексей Гребнев и Рудик Макарян заняли шестое и восьмое места соответственно, набрав по 7,5 очка.