ФШР подаст апелляцию на решение ФИДЕ о лишении членства

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что организация подаст апелляцию на решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о лишении членства.

«Наши юристы собирают документы, и мы подаем апелляцию на это несправедливое и политически ангажированное решение», — приводит слова Филатова ТАСС.

В пятницу, 7 июня стало известно, что ФИДЕ лишила ФШР членства в организации на два года. Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

Ожидается, что решение вступит в силу через 60 дней, но за это время ФШР может подать апелляцию