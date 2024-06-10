Дворкович — о претензиях к составу попечительского совета ФШР: «Утверждение кажется преувеличенным»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился мнением о претензиях к составу попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР).

«Этическая комиссия предъявила претензии к двум основным моментам. Первое — наличие в ФШР попечительского совета, куда входит несколько человек, и я в том числе. Председателем этого совета является Дмитрий Песков. Основная претензия состояла в том, что в состав совета входят люди, которые попали под санкции некоторых стран. Это, с точки зрения комиссии, является проблемой для репутации ФИДЕ. Это утверждение кажется преувеличенным, ведь мы говорим об органе самой ФШР, а вовсе не ФИДЕ», — цитирует Дворковича ТАСС.

Дворкович добавил, что пока ни одна международная федерация не предъявляла аналогичные претензии.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила ФШР членства в организации сроком на два года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.