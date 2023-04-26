Дворкович сравнил матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем с легендарным финалом ЛЧ

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович ответил на вопрос, с каким видом спорта по накалу можно сравнить матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Сложный вопрос! На ум приходят знаменитые финалы футбольной Лиги чемпионов. Например, «Ливерпуль» — «Милан» [2005 года]. Происходит обмен серьезными ударами», — приводит Sport24 слова Дворковича.

В финале Лиги чемпионов 2005 года «Ливерпуль» одержал победу над «Миланом» в серии пенальти (3:3, пенальти — 3:2), хотя и проигрывал после первого тайма со счетом 0:3.

На данный момент счет в поединке между Непомнящим и Дин Лижэнем равный — 6-6. Победу гарантируют 7,5 очка. Предпоследняя, 13-я партия матча, состоится в четверг, 27 апреля.