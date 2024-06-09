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Гроссмейстер Бешуков скончался в возрасте 53 лет

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер на 54-м году жизни в результате тяжелой продолжительной болезни, сообщает пресс-служба Федерация шахмат России (ФШР).

«Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внес большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом. Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении федерации.

Бешуков — победитель и призер ряда российских и международных турниров. В 2018 году ему было присвоено звание спортивного судьи Всероссийской категории по шахматам. С 2019-го он выступал международным организатором ФИДЕ.

Также Бешуков являлся президентом Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация».

Источник: https://ruchess.ru/news/all/ushel_iz_zhizni_sergey_aslanovich_beshukov_1971_2024/
Шахматы
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