Дворкович заявил, что вопрос о полномочиях этической комиссии ФИДЕ вынесут на генассамблею

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что вопрос о полномочиях этической комиссии Международной шахматной федерации будет вынесен на генеральную ассамблею в сентябре.

«Прежде всего, между представителями конституционной комиссии ФИДЕ и представителями этической ФИДЕ существует принципиальное разногласие — а есть ли вообще у этической комиссии полномочия по исключению национальной федерации? Ряд юристов считает, что в силу устава ФИДЕ такого права вообще не было и любой вопрос об исключении должна рассматривать только генеральная ассамблея ФИДЕ», — цитирует Дворковича ТАСС.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.