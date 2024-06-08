В ФИДЕ считают необоснованными большинство обвинений против Дворковича

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте отреагировала на решение комиссии по этике о выговоре президенту организации Аркадию Дворковичу.

В ФИДЕ признали решение первой инстанции комиссии по этике по вопросу обвинений против Федерации шахмат России (ФШР) и Дворковича. Однако комиссия считает, что большая часть обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованна.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.