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Сегодня, 13:02

В ФИДЕ считают необоснованными большинство обвинений против Дворковича

Виктория Кравченко
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Аркадий Дворковчи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте отреагировала на решение комиссии по этике о выговоре президенту организации Аркадию Дворковичу.

В ФИДЕ признали решение первой инстанции комиссии по этике по вопросу обвинений против Федерации шахмат России (ФШР) и Дворковича. Однако комиссия считает, что большая часть обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованна.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.

Источник: https://fide.com/news/3056
Аркадий Дворкович
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