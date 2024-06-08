В ФИДЕ считают необоснованными большинство обвинений против Дворковича
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте отреагировала на решение комиссии по этике о выговоре президенту организации Аркадию Дворковичу.
В ФИДЕ признали решение первой инстанции комиссии по этике по вопросу обвинений против Федерации шахмат России (ФШР) и Дворковича. Однако комиссия считает, что большая часть обвинений, выдвинутых против Дворковича, необоснованна.
В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.
Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.
28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.