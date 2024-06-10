Дворкович подаст апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович будет подавать апелляцию на решение комиссии по этике о вынесении ему выговора.
«Да, буду [подавать апелляцию]. Дело по иску Федерации шахмат Украины и моих конкурентов по предыдущим выборам длится уже несколько месяцев. Все это время и ФШР, и я представляли аргументы с отрицанием каких-либо нарушений. Считаю, что эти аргументы являются абсолютно обоснованными. Тем не менее первая инстанция этической комиссии в составе трех человек (двумя голосами против одного) приняла свое решение», — сказал Дворкович ТАСС.
В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.
Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.
28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.