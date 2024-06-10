Дворкович подаст апелляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович будет подавать апелляцию на решение комиссии по этике о вынесении ему выговора.

«Да, буду [подавать апелляцию]. Дело по иску Федерации шахмат Украины и моих конкурентов по предыдущим выборам длится уже несколько месяцев. Все это время и ФШР, и я представляли аргументы с отрицанием каких-либо нарушений. Считаю, что эти аргументы являются абсолютно обоснованными. Тем не менее первая инстанция этической комиссии в составе трех человек (двумя голосами против одного) приняла свое решение», — сказал Дворкович ТАСС.

В пятницу, 7 июня, комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года.

Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.