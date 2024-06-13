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Сегодня, 12:00

Россияне выиграли 11 медалей на первенстве Азии по рапиду

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Первенства Азии среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходят в Алма-Ате (Казахстан) с 9 по 21 июня. В программу вошли соревнования по классическим, быстрым шахматам и блицу.

Первенство Азии по рапиду проводилось с 10 по 11 июня. Участие в турнире принимали 632 юных спортсмена из 32 стран, включая 51 россиянина.

По итогам 7 туров российская делегация завоевала 11 наград. Чемпионами стали Герман Калиниченко (М10), Марат Гильфанов (Ю14) и Анна Шухман (Д18), серебряные медали в активе Алисы Юнкер (Д10) и Аделины Абасовой (Д12), бронзовые награды завоевали Кристина Завиваева (Д12), Ульяна Дудкина (Д14), Николай Аверин (Ю14), Олеся Власова (Д16), Кирилл Отдельнов (Ю16) и Александр Хрипаченко (Ю18).

Дмитрий Кряквин

Шахматы
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