Дворкович заявил, что люди на новых территориях РФ имеют право играть в шахматы

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что люди на новых территориях, вошедших в состав России, имеют право играть в шахматы, как и в любой точке мира.

«Вторая часть обвинения касается новых территорий, где также есть шахматисты, где есть детские и взрослые шахматы. Конечно, люди там имеют право играть в шахматы, как и в любой точке мира. Разумеется, ФИДЕ обязано следовать и следует общим правилам МОК, например, мы не имеем права учитывать в рейтинге проводимые там турниры. Однако это не должно исключать гуманитарного вопроса, вопроса интересов самих шахматистов. Здесь мы не пытаемся политизировать ситуацию и вступать в какие-либо политические дискуссии. Вопрос исключительно гуманитарный. Надеюсь, апелляционная инстанция даст оценку этим доводам», — сказал ТАСС Дворкович.

7 июня комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней. Также комиссия сделала выговор Дворковичу за его участие в попечительском совете Федерации шахмат России.