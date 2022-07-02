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Сегодня, 20:33

Тренер Непомнящего оценил выступление россиянина на шахматном турнире претендентов

Иван Шитик
Корреспондент
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, поделился впечатлениями от игры шахматиста на турнире претендентов.

«На турнире претендентов мы видим, как молодые шахматисты не выдерживают накала борьбы и им не хватает грамотно построенной турнирной стратегии. Ян показывает хорошую игру, а самое главное — выдерживает напряжение борьбы на всей дистанции. Важно, что удается не только выигрывать партии в хорошем стиле, но и хладнокровно вести защиту. В обеих партиях с Фабиано Каруаной пришлось быть защищающейся стороной. С практической точки зрения Ян поставил максимальное количество проблем, что позволило не только свести партии вничью, но и получить дополнительный прилив сил и уверенности для последующих поединков», — сказал Поткин «Чемпионату».

За два тура до окончания соревнований Непомнящий опережает ближайших конкурентов на два очка.

Источник: https://www.championat.com/other/news-4743849-trener-nepomnyaschego-podelilsya-vpechatleniyami-ot-igry-shahmatista-na-turnire-pretendentov.html
Ян Непомнящий
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