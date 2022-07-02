Тренер Непомнящего оценил выступление россиянина на шахматном турнире претендентов

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, поделился впечатлениями от игры шахматиста на турнире претендентов.

«На турнире претендентов мы видим, как молодые шахматисты не выдерживают накала борьбы и им не хватает грамотно построенной турнирной стратегии. Ян показывает хорошую игру, а самое главное — выдерживает напряжение борьбы на всей дистанции. Важно, что удается не только выигрывать партии в хорошем стиле, но и хладнокровно вести защиту. В обеих партиях с Фабиано Каруаной пришлось быть защищающейся стороной. С практической точки зрения Ян поставил максимальное количество проблем, что позволило не только свести партии вничью, но и получить дополнительный прилив сил и уверенности для последующих поединков», — сказал Поткин «Чемпионату».

За два тура до окончания соревнований Непомнящий опережает ближайших конкурентов на два очка.