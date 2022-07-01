Непомнящий увеличил отрыв от соперников до 2 очков после 12-го тура турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий увеличил отрыв от соперников до 2 очков после 12-го тура турнира претендентов.

1 июля, шахматист сыграл вничью белыми фигурами с представителем США Хикару Накамурой. Матч длился менее 10 минут. Игра завершилась после 14 ходов.

31-летний Непомнящий продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, набрав 8,5 очков. За 2 тура до конца турнира ему надо набрать всего 0,5 очка.

В других матчах китаец Дин Лижэнь проиграл азербайджанцу Теймуру Раджабову (0:1). Венгерский шахматист Рихард Раппорт сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной (0,5:0,5). Также вничью завершился матч между поляком Яном-Кшиштофом Дудой и французом Алирезой Фируджа.

Таким образом, Каруана потерял шансы догнать Непомнящего в турнирной таблице, на его счету за два тура до конца 5,5 очков. Россиянина могут догнать только Накамура и Лижэнь, у которых по 6,5 очков.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.